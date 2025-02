Delta Avine Crash: Jet retorna no Aeroporto de Toronto Pearson no Canadá, 19 gravemente feridos, ainda não há mortes | Notícias do mundo

Um avião da Delta Airlines capotou ao chegar ao aeroporto de Toronto Pearson e acabou no telhado na segunda -feira, ferindo 19 pessoas, incluindo três que estão em estado crítico.

O aeroporto confirmou em X que houve um “incidente” com o voo da Delta de Minneapolis e que 76 passageiros e quatro tripulantes são levados em consideração. Delta disse em comunicado que o acidente ocorreu às 15:30

O vídeo da cena mostra o Mitsubishi CRJ-900LR no contrário no asfalto nevado, enquanto os trabalhadores de emergência lidam com ele. O avião foi um pouco obscurecido pela neve de uma tempestade de inverno que atingiu Toronto durante o fim de semana.

Ornge Air Ambulance disse que estava transportando um paciente pediátrico para o Hospital Toronto Sickids e dois adultos com ferimentos críticos em outros hospitais da cidade.

“As equipes de emergência estão respondendo”, disse o aeroporto em uma publicação na plataforma social X. “Todos os passageiros e a tripulação são levados em consideração”.

É muito cedo para dizer o que fez o avião girar, mas o tempo pode ter desempenhado um fator. De acordo com o Serviço Meteorológico do Canadá, o aeroporto estava experimentando neve e ventos de 32 mph (51 km / h) em rajadas de 40 mph (65 km / h). A temperatura era de cerca de 16,5 graus Fahrenheit (-8,6 Celsius). “É muito raro ver algo assim”, disse John Cox, CEO da empresa de consultoria de segurança da aviação, os sistemas operacionais de segurança em São Petersburgo, Flórida. “Vimos alguns casos de tomada -onde os aviões acabaram investidos, mas é bastante raro”.

Cox, que voou para o Us Air há 25 anos e trabalha em investigações do NTSB, disse que o avião CRJ900 é um avião comprovado que está em serviço há décadas e faz um bom trabalho ao dirigir o clima inclemente.

“As condições climáticas estavam ventando. O vento estava fora do oeste a 27 a 35 nós, que é de aproximadamente 38 milhas por hora. Então ele enrolou. Mas os aviões são projetados e certificados para lidar com isso. Os pilotos são treinados e experimentados para lidar com isso.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos disse em comunicado que o Conselho de Segurança de Transporte do Canadá direcionaria a investigação e forneceria qualquer atualização. O Conselho Nacional de Segurança de Transporte disse que está liderando uma equipe de pesquisadores americanos a ajudar na pesquisa canadense.

É pelo menos o quarto acidente de aviação importante na América do Norte no último mês. Um avião comercial e um helicóptero do Exército colidiram perto da capital do país em 29 de janeiro, matando 67 pessoas. Um avião de transporte médico caiu na Filadélfia em 31 de janeiro, matando as seis pessoas a bordo e outra pessoa no chão e 10 foram mortas em um acidente de avião no Alasca.

Delta disse em comunicado que “os relatórios iniciais foram que não há mortes”.

“Vários clientes com lesões foram transportados para hospitais na área. Nossa principal abordagem é cuidar das pessoas afetadas”, acrescentou a companhia aérea.

O primeiro -ministro de Ontário, Doug Ford, disse em X que está “aliviado por não haver baixas após o incidente em Toronto Pearson”. Toronto é a capital de Ontário.

“As autoridades provinciais estão em contato com o aeroporto e as autoridades locais e fornecerão qualquer ajuda necessária”, disse Ford.

A Endeavor Air, com sede em Minneapolis, é uma subsidiária da Delta Air Lines e a maior operadora de aeronaves CRJ-900. A companhia aérea opera 130 aeronaves regionais em 700 voos diários para mais de 126 cidades nos Estados Unidos, Canadá e Caribe, de acordo com o site da empresa.

O CRJ900, um popular jato regional, foi desenvolvido pela empresa aeroespacial canadense Bombardier. Está na mesma família de aviões que o CRJ700, o tipo de avião envolvido na colisão no ar perto do Aeroporto Nacional de Reagan em 29 de janeiro.