Delta -Plane Falls: "Estão feridos"Imagens de choque Vídeo

Um avião da Delta Airlines foi destruído durante a fase de desembarque em Toronto, Aeroporto Internacional do Canadá. Desde a primeira informação, apenas 8 relatórios feridos. De acordo com a polícia regional de Ontário, a maioria dos passageiros permaneceu ilesa. O avião é virado de cabeça para baixo na trilha do aeroporto, enquanto os bombeiros usam o líquido de arrefecimento para evitar incêndios ou explosões. “As equipes de emergência intervêm. Todos os passageiros e a equipe foram rastreados “, lê uma mensagem publicada nas mídias sociais do aeroporto de Pearson.

Atualização de quebra: a aeronave Delta cai no aeroporto de Toronto Pearson – agora de cabeça para baixo na pista. pic.twitter.com/0tpszcejgf – Libs ou Tultok (@libsoftiktok) 17 de fevereiro de 2025