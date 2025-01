Dembele atinge o hat-trick quando o PSG atinge os nocautes da Liga dos Campeões

Ousmane Dembele marcou um hat-trick Paris Saint-Germain Ele quebrou uma vitória por 4-1 em Stuttgart na quarta-feira e se classificou para as etapas de qualificação da Liga dos Campeões.

O PSG correu o risco de eliminar após uma fase decepcionante de grupo, com três derrotas e um empate, mas foi completamente dominante contra uma equipe Stuttgart superou enquanto confirmava seu lugar na rodada do play-off.

Quando seis minutos se passaram, Bradley Barcola foi para o PSG na frente depois que o Desire Doue parou no poste depois de um canto.

STUTTGART Sonda um empate, mas o PSG acertou o balcão, Dembele tocou um passe de barcole em uma rede vazia.

Sempre uma ameaça ao balcão, Doue, Barcola e Dembele estavam ligados novamente ao terceiro do PSG, com o último voando da direita do gol.

Dembele acertou outro excelente esforço logo após o meio de tempo para desligar as esperanças esperadas de Stuttgart.

Stuttgart retirou um após 77 minutos, quando Willian Pacho marcou seu próprio gol, mas o dano já estava feito, com o PSG mantendo suas esperanças de um primeiro troféu da Liga dos Campeões ao vivo.

“Havia muito o que orgulhar”, disse Dembele ao Channel Plus. “Estamos bem há algum tempo, controlando jogos e vencendo nossos jogos.

“Há jogadores que querem ganhar as coisas aqui com o PSG, que correm e luta pela camisa. É isso que produz esses resultados”.

Victoria alivia a pressão sobre o treinador do PSG, Luis Enrique, prepara os gigantes franceses para um empate de duas pernas em fevereiro para avançar para os últimos 16.

O PSG enfrentará qualquer um dos rivais da Ligue 1 Monaco ou Brest, com Dembele dizendo “o que quer que aconteça no play-off, será uma batalha”.

Perda significa que Stuttgart é eliminado da Liga dos Campeões ao retornar à competição após 15 anos.

“Vimos hoje como o topo do mundo do futebol parece, posso dizer isso sem ciúmes ou inveja”, disse o técnico do Stuttgart, Sebastian Hoisssss.

“Foi incrível como eles tocaram”.

– As lutas da Liga dos Campeões do PSG –

Incenido e com uma vantagem de 10 pontos sobre a tabela na Ligue 1, o PSG lutou com um empate no novo formato da competição.

As perdas contra o Arsenal, o Bayern de Munique e o Atlético de Madrid, juntamente com um sorteio em casa contra o PSV Eindhoven, fizeram o PSG enfrentar uma partida precoce impensável em uma competição reformada para favorecer as grandes armas da Europa.

Ambas as partes sabiam que um ponto provavelmente seria suficiente para alcançar os nocautes e, com o PSG desesperado para continuar na Europa, eles haviam defendido as sugestões antes do jogo que podem jogar para um empate na Alemanha.

Qualquer especulação desse tipo se dissipou cedo quando o PSG pressionou energicamente para Stuttgart para dar um canto, com uma barola em um filme inteligente de Desire Doue.

O goleiro do PSG Gianluigi, Donnarumma, economizou duas vezes em rápida sucessão de Stuttgart antes que os visitantes voltassem ao balcão, Dembele tocando em um bar perfeito de Barklaw aos 26 minutos.

Com a nova assinatura Khvicha Kvarathskhelia não é elegível para jogar para os estágios de qualificação, Dembele mostrou que a qualidade do PSG já tinha à sua disposição.

O atacante da França colocou o PSG por três 10 minutos antes do intervalo, dando um golpe imparável além do Fabian Bredlow.

O ex-Borussia Dortmund e o atacante do Barcelona completaram seu hat-trick aos 54 minutos, enrolados no canto superior.

Stuttgart levou o Pacho do PSG a seu próprio gol com 13 minutos restantes, mas o esforço permaneceu um conforto, e os visitantes permaneceram no controle total.

A única preocupação com o PSG foi a lesão tardia de Warren Zaire-Emery, que machucou o joelho nas fases de Moorbound.