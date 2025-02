"Demissão do papa?": A reação do cardeal Ravasi não abre cenários publicados, o que pode acontecer agora

A hipótese de que Papa Francis Pode ser resignado. Pelo menos de acordo com o cardeal Gianfranco Ravasi entrevistado durante Notícias sem parar No RTL. “Acho que ele pode fazer isso porque é uma pessoa que foi decidida consideravelmente em suas escolhas deste ponto de vista”, ele sublinhou.

“Até agora ele decidiu continuar seus negócios, mesmo quando havia, por exemplo A dificuldade do joelhoQue o estilo de relacionamento normal da figura pública mudou com toda a comunidade eclesiástica. Naquela ocasião – Ravasi lembrou – ele teve a famosa piada, segundo a qual ele governa com seu cérebro e não com o joelho. Portanto, sempre houve uma tendência a lutar e responder, e também é uma escolha legítima porque até encontra Circunstâncias absolutamente difíceis e exigentesAssim no Extremo Oriente. No entanto, está em dúvida que, se ele estivesse em uma situação em que sua oportunidade de ter contatos diretos, isso seria afetado – como ele gosta – ser capaz de se comunicar imediatamente, nítido e decisivamente, acredito que isso é Pode decidir renunciar“.

“O papa reivindicou explicitamente a carta nas mãos do secretário de Estado daquela época, então É uma ação formal“, Ravasi continuou se referindo à carta de demissão assinada pelo Papa Francisco em 2013 em caso de um sério obstáculo físico”. Em vez disso, tenho que dizer – ele acrescentou – que eu podia ver a decisão de Live Benedict XVI porque estava lá. Nesse caso, ele afirmou claramente que sim, ainda havia a possibilidade, pelo menos de cor, para poder governar porque seu espírito permaneceu animado por um longo tempo. No entanto, o corpo era assim para impedir que ele lide com viagens, audiências e todas essas obrigações contínuas. extremamente intenso: Você pode ver viagens, mas o dia é pontualmente marcado por obrigações muito sérias e também muito delicadas “, concluiu o cardeal Ravasi.