Demissão ou discriminação: o que fazer se o motivo da demissão estiver ligado à migração

– Olá, queridos editores de “I Have the Right” em “Mk in Alemanha”.

Trabalho para a empresa há pouco mais de três anos. Recentemente, recebi uma carta informando que seria demitido até o final do ano devido a reduções de funcionários. No entanto, tenho certeza de que a verdadeira razão para minha demissão está ligada às minhas raízes migratórias.

Por que eu acho isso? Nossa empresa fornece aos funcionários trabalhar em projetos de TI. Alguns de nossos clientes estão associados ao setor de defesa, bem como às empresas que cessaram suas atividades na Rússia após 24 de fevereiro de 2022. Nunca fui contratado para tais projetos.

A carta de gerenciamento indica que cumpri minhas funções e o motivo oficial da minha demissão é a reestruturação da empresa. No entanto, nenhum outro funcionário no meu nível foi demitido. Com mim, eles demitiram outro jovem, que também é meu compatriota.

Ao mesmo tempo, a empresa continua a recrutar funcionários, incluindo especialistas correspondentes ao meu perfil.

Como posso provar que fui demitido devido à discriminação? Devo tentar me reintegrar no trabalho ou defender meus direitos no tribunal? Que evidências devo reunir para desafiar a decisão do meu empregador?

Agradeço antecipadamente por sua resposta. É importante para mim entender como agir corretamente nesta situação.

Obrigado pela consulta.

Irina, Bonn.

– querida Irina!

Você trabalha na empresa há mais de três anos. Se você for demitido, você tem, como todos os funcionários, a possibilidade de pedir à decisão do empregador perante o Tribunal. É importante lembrar que o período para registrar uma reclamação no Tribunal é de três semanas a partir da data de recebimento do aviso de demissão. Portanto, assim que você receber uma opinião, é recomendável entrar em contato imediatamente com um advogado. Isso não apenas avaliará as perspectivas de disputa, mas também, se necessário, para tentar resolver o problema amigavelmente.

De acordo com o §2 Abs.1 Kündigungsschutzgesetz, para rejeitar um funcionário, o empregador deve indicar um dos seguintes fatores: razões relacionadas ao comportamento do empregado; redução de pessoal; Outras razões justificadas.

Antes dos tribunais, o empregador deverá provar a existência de tal motivo. Além disso, o tribunal também avaliará se os funcionários menos protegidos socialmente, ou seja, trabalhadores menos experientes que chegaram à empresa depois de você, foram demitidos.

Se sua demissão foi baseada em razões discriminatórias, como sua origem, seu gênero ou outras características, isso pode ser considerado como uma violação dos Allgememeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Nesses casos, você pode denunciar a discriminação e exigir a restauração de seus direitos.

Mesmo se você decidir que não deseja mais trabalhar para a empresa, pedindo à sua demissão pode ter vantagens importantes para você. Por exemplo, você pode esperar receber Compensação monetária (ABFINDUNG) em caso de demissão. Embora a lei não forneça diretamente o pagamento obrigatório de compensação, os empregadores geralmente o fazem para evitar procedimentos legais prolongados e os custos associados a ela.

Recomendamos que não atrasemos a tomada de decisão, porque a conformidade com os prazos e a abordagem correta do problema aumenta consideravelmente as chances de um resultado positivo.

Advogados Irina alemã e Maxim Britanov

Advogado especializado em Direito / Advogado da Família Especializado em Lei de Migração

Escritório de advocacia britânico e Dr. Law Factory Hirsch

Tel: 069 26 49 22 420 (de) ou 069 26 49 22 422 (RUS.) | Fax: 069 26 49 22 444

www.lawfactory – Frankfurt.de | E-mail: info@lawfactory-frankfurt.de

Skype: Law.usine

A Alemanha diz isso:

Divórcio na Alemanha: Direitos da Mãe e da Criança de pensão alimentícia. A demissão de um cônjuge não cancela suas obrigações com sua família

Alemanha e o orçamento de defesa: pressão americana, desafios econômicos. Merz contra Trump: 2% ou 5% do PIB para defesa

Eleições na Alemanha – migração, impostos, pensões. O controverso programa eleitoral da CSU

Os sindicatos alemães ameaçam fechar o transporte e os cuidados de saúde. Greves podem paralisar as principais indústrias

Seus direitos a reparos domésticos urgentes na Alemanha. Reparos a serem feitos você mesmo: como recuperar as despesas do proprietário

Reforma tributária na Alemanha: como evitar multas. Cinco etapas que salvarão sua carteira

Tempestade política: o embaixador alemão revela os planos de Trump. Por que Berlim está esperando uma “concentração máxima de poder” e como a Casa Branca reage

Quando o seguro de saúde na Alemanha “engolirá” seu salário: mais 20 %não é mais fantástico

Doce veneno: Como o refrigerante mata milhões de corações. De diabetes a ataques cardíacos: os resultados de um estudo internacional na Universidade Tufts