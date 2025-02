Demissões em massa do IRS. Milhares de trabalhadores de teste para perder empregos enquanto Trump se move para cortar a força de trabalho

O IRS demitirá milhares de trabalhadores no meio da temporada de impostos, de acordo com duas fontes familiarizadas com os planos da agência, e os cortes podem ocorrer na próxima semana.

Isso ocorre quando o governo Trump intensificou os esforços radicais para reduzir o tamanho da força de trabalho federal, ordenando que as agências que demitem quase todos os funcionários testassem que ainda não haviam obtido proteção do Serviço Civil.

Não está claro quantos trabalhadores do IRS serão afetados.

Anteriormente, o governo anunciou um plano para oferecer compras a quase todos os funcionários federais por meio de um “programa de demissão diferida” para reduzir rapidamente a força de trabalho do governo. O prazo final do programa foi em 6 de fevereiro, e as autoridades do governo disseram que os funcionários que eles aceitam poderão parar de trabalhar enquanto ainda cobram um cheque de pagamento até 30 de setembro.

No entanto, os funcionários do IRS envolvidos na temporada de impostos de 2025, que não terão permissão para aceitar uma oferta de compra do governo Trump até depois do prazo para o envio dos contribuintes, de acordo com uma carta enviada recentemente aos funcionários do IRS.

Não está claro quantos trabalhadores serão afetados pelo anúncio de demissão. Representantes do Tesouro dos EUA e do IRS não responderam aos pedidos de comentários da Associated Press.

27 de janeiro foi a data de início oficial da temporada de impostos de 2025 e o IRS espera que mais de 140 milhões de declarações fiscais sejam submetidas ao prazo de 15 de abril. O governo Biden investiu muito no IRS através de uma infusão de fundos de US $ 80 bilhões na lei de redução da inflação dos democratas, que incluía planos para contratar dezenas de milhares de novos funcionários para ajudar no atendimento ao cliente e no aplicativo, bem como no novo tecnologia para atualizar a cobrança de impostos. agência.

Os republicanos conseguiram recuperar esse dinheiro, e o bilionário Elon Musk e seu departamento de eficiência do governo pediram que os Estados Unidos “eliminem todas as agências” do governo federal como parte dele para reduzir radicalmente os gastos e reestruturar suas prioridades.

Autoridades eleitas estão tentando combater os planos do Doge. Os promotores gerais de 14 estados questionaram a autoridade para acessar os dados do delicado governo e se exercitar “praticamente sem controle” em um processo movido na quinta -feira.

O processo, aberto em um tribunal federal em Washington, diz que as ações tomadas por Musk à frente da DGE só podem ser tomadas por um oficial indicado e confirmado pelo Senado. Ele cita disposições constitucionais que delineiam os poderes do Congresso e do Presidente.

