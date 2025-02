Demissões federais: quase 10.000 trabalhadores demitidos como Trump, reestruturação de impulso a almíscar | Notícias do mundo

Milhares de funcionários federais, incluindo quase 1.300 funcionários nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), foram demitidos na sexta -feira como parte de um esforço radical do presidente Donald Trump e do conselheiro de Dollar de Multimilhão, Elon Musk, para reduzir o governo. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) confirmou a medida, mas não forneceu respostas detalhadas sobre demissões.

Milhares disparados em um dia

Os funcionários do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) esperavam que a maioria dos 5.200 funcionários da agência seja demitida, de acordo com uma gravação de áudio de uma reunião dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH). Nessa reunião, um diretor de escritório do NIH mencionou que alguns funcionários com habilidades especializadas poderiam ser salvas. Os funcionários acabados estavam dispostos a receber e -mails que os informaram sobre sua demissão na sexta -feira à tarde.

No CDC, cerca de 1.300 funcionários de teste, quase 10% da força de trabalho da agência, excedem seu trabalho. A decisão se comunicou verbalmente aos líderes do CDC em uma reunião com funcionários do HHS na manhã de sexta -feira, de acordo com um funcionário federal que compareceu, mas falou sob condição de anonimato.

Espera -se que alguns dos funcionários demitidos recebessem quatro semanas de licença administrativa paga, de acordo com o funcionário federal e a gravação da reunião.

O HHS defende as demissões

Os funcionários do HHS não esclareceram os critérios usados ​​para cortes. Em comunicado enviado por e -mail, Andrew Nixon, diretor de comunicações do HHS, disse: “O HHS está seguindo o guia do governo e tomando medidas para apoiar os esforços mais amplos do presidente para reestruturar e racionalizar o governo federal. Isso é para garantir que o HHS serve melhor o povo americano com o nível mais alto e mais eficiente.

O HHS usa mais de 80.000 pessoas e supervisiona 13 agências, incluindo NIH, CDC e Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA). O departamento também oferece cobertura de saúde a quase metade da população dos EUA.

CDC recebe grande sucesso

O CDC, que tinha cerca de 13.000 funcionários antes dos cortes, é responsável por proteger os americanos contra surtos e ameaças à saúde pública. As demissões incluíram os 50 oficiais do primeiro ano no Serviço de Inteligência Epidêmica (EIS), um programa estabelecido em 1951 para treinar médicos e pesquisadores em pesquisa de doenças. Esses oficiais costumam servir como respondedores de primeira linha para crises emergentes de saúde.

Um funcionário do CDC, que falou anonimamente, disse que perder tantos oficiais da EIS pode enfraquecer a capacidade da agência de lidar com futuras ameaças à saúde. “Essas são as pessoas que vão ao campo para investigar surtos. Perder -os significa perder a experiência em um momento em que mais precisamos.

(Com ingressos AP)