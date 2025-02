No auge da campanha eleitoral em Bundestag, o partido esquerdo iniciou a abolição de todos os títulos aristocráticos na Alemanha. O líder do partido Ines Schverdner em uma entrevista à Stern Magazine disse que os títulos nobres não cumprem as realidades de 2025 e deveriam ser removidos dos passaportes e documentos oficiais.

O chefe da esquerda enfatizou que esses eram “vestígios da época em que privilégios e poder dependiam do nascimento”. Na sua opinião, a democracia moderna, efazer a igualdade de todos os cidadãos, não precisa de barões, contas e duques hereditários. Por exemplo, Shverdnner trouxe a Áustria, onde títulos aristocráticos eram proibidos em 1919. O político também lembrou que os privilégios da nobreza na Alemanha já foram cancelados no momento da República de Weimar, e seria lógico finalmente se livrar dela, enviando os títulos “para uma descarga da história”.

Duelo político

Ines Schverdnner se apresenta para Bundestag no distrito de Berlim -Lichtenberg, que anteriormente era representado pelo ex -líder do partido esquerdo que Gezine Letss. Seu rival do Für Deutschland alternativo (AFD) é o vice-presidente do grupo parlamentar do Bundestag Beatrix von Storh, a duquesa nascida em Oldenburg.

Schverdner pediu aos representantes da aristocracia que abandonem seus títulos, enfatizando que “quem defende a democracia em pé de igualdade deve colocar a aristocracia no lugar e indicar claramente que até Beatrix von Storch não é maior que nós”.

A herança da aristocracia

Segundo estimativas, na Alemanha, hoje existem 60.000 a 80.000 descendentes de famílias aristocráticas históricas. Apesar da abolição de privilégios legais, muitos representantes da velha nobreza continuam a usar títulos na vida pública. A questão de saber se vale a pena excluí -los completamente da chamada oficial continua sendo objeto de discussões políticas.

