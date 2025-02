Denise Richards pressionou para ficar em silêncio sobre o suposto assédio sexual para evitar a lista negra de Hollywood

Durante sua ereção na fama, Denise Richards evitou ser uma “lista negra” em Hollywood enquanto estava em silêncio por um suposto pedido de assédio sexual.

A estrela da realidade de 54 anos reconheceu que fazia sentido em sua carreira no início da carreira, quando estava considerando que apresentou um caso de assédio sexual, mas estava sob pressão para permanecer em silêncio.

“Foi -me dito que estaria em uma lista negra”, disse Richards com Pessoas.

A estrela de coisas selvagens Denise Richards não se preocupa com a sua única conta de fãs

“Eu me senti tão vulnerável. Era a carreira que eu queria fazer. Dizer que você nunca funcionaria em um setor pelo qual era apaixonado era difícil”.

Enquanto Richards criou um nome nas últimas três décadas em Hollywood, a atriz disse que ficou “impressionada” com as mudanças impactantes na indústria – especialmente durante o movimento #MeToo.

“Definitivamente, houve uma mudança – não apenas na indústria do entretenimento”, observou ela. “Estou feliz que as mulheres sejam capazes de ter mais voz e serem mais protegidas”.

“Se isso acontecesse nessa idade, eu teria feito de maneira diferente, mas eu era tão jovem e desconhecida e (apenas) comecei”.

Os comentários do único modelo de fãs estão logo após o início de seu reality show “Denise Richards e suas coisas selvagens”.

Richards estava pensando em sua carreira de Hollywood enquanto observava a indústria através das lentes de suas três filhas, 20 anos, Ans Lola, aos 19 anos, a quem ele compartilhou com o ex-marido Charlie Sheen. Richards adotou a filha Eloise em 2011

A estrela de Samophani, Denise Richards, luta para “equilibrar” a vida como mãe de três três anos em Hollywood

“Eu gostaria de ter a confiança que eles têm, porque eu nunca poderia me destacar para mim mesmo do jeito que eles fazem”, explicou ela.

“Eu era tão agradável para as pessoas quando comecei minha carreira”, continuou ela. “E eu amo que minhas meninas, no início da minha carreira, elas sejam capazes (conversando). Às vezes eu sou como:” Você pode querer subestimá -lo “, mas na minha parte maior que estou feliz que eles possam dizer (o que é a mente deles).

Anteriormente, Richards fala sobre como ele luta para “equilibrar” a vida como mãe de três filhos em Hollywood.

“Estou apenas tentando equilibrar tudo”, disse Richards no trailer do show, enquanto ela listou vários de seus papéis na vida, incluindo a esposa e a mãe de três filhas. Richards casou -se com a esposa Aaron Fifers em 2018. Ele foi casado anteriormente com a atriz Nicole Sheridan.

“Ser pai aos olhos do público e em Hollywood é realmente difícil, especialmente quando sua mãe e seu pai são Denise Richards e Charlie Sheen”, admitiu Richards.

Sheen e Richards se casaram em 2002 e se divorciaram quatro anos depois.

A Fox News Digital Tracey Wright contribuiu para este relatório.