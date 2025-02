Dentro da estrutura do projeto "Música no metrô" As crianças vão atribuir um lugar para cantar

Deixe -me lembrá -lo de que o principal objetivo do projeto é aumentar a cultura musical e ouvir música ao vivo de alta qualidade na forma mais popular de transporte da cidade. 419 participantes foram para a final da nova temporada, dos quais 30 crianças foram as primeiras. Eles os apreciaram, como artistas adultos, um júri profissional. De acordo com o RG no serviço de imprensa do metrô, as crianças não sairão pela primeira vez como parte do projeto no local do metrô, mas antes de serem casos isolados. Liderei a idéia de permitir que as crianças cantassem o metrô e tocasse com uma única performance do participante mais jovem do projeto do ano passado -10 -Year -Volodya Sorokin. O garoto com um violão realizou as músicas dos grupos Basta, Kino, que eles o ouviram, especialmente no metrô.

Crianças de 9 a 16 anos se apresentarão no novo projeto. Há aqueles que não são os primeiros a aparecer em frente ao público. A moscovita de 10 anos Daria Klochkova, por exemplo, tem essa experiência. “Eu agi como parte do teatro Domisolka -Music com Valeria, Oleg Gazmanov, Larisa Valley, eu realmente amo o trabalho deles. Sonho em cantar com Polina Gagarina e Pelágia”, diz Dasha. Eu toco no piano e apito, estudo o jogo no violão.

O novo projeto será crianças de 9 a 16 anos

Conforme explicado no metrô, este ano um site “infantil” separado foi designado para as crianças. Está localizado na linha Sokolnichesky da estação de metrô de Lubyanka. Várias câmeras de vídeo são adicionadas lá. Apresentações de crianças menores de 18 anos só são mantidas na presença de pais ou representantes oficiais. As regras para jovens artistas são as mesmas dos adultos. Eles podem arrecadar dinheiro para manter e desenvolver sua arte. Use ferramentas, chapéus e códigos QR para isso.

Como disse o produtor musical “RG” Joseph Prigozhin, não há nada de errado com o projeto. “Moscou oferece oportunidades para começar, isso se aplica a esportes e criatividade. Espaço, e não uma rua fria – diz Prigozhin. “E há muitos espectadores aqui.

Como o famoso artista, ator de Dubbing Semyon Yakubov, observou que esse projeto é duas vezes útil para as crianças: “Esta é uma oportunidade de entender a criança como ele é confortável para ser para o público, decidir sobre os planos para o futuro, Mas apenas acredite em sua própria força “, diz RG Yakubov.