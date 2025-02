Dentro de Blair House: a estadia de PM Modi no “hotel mais exclusivo” no mundo de Washington. Tudo sobre isso

O primeiro -ministro Narendra Modi chegou à Blair House, onde os membros da diáspora indiana o recebem. A multidão cantou ‘Bharat Mata Ki Jai’ e ‘Modi Modi’ enquanto recebia. O primeiro -ministro Modi aperta as mãos de várias pessoas e cumprimentou a multidão entusiasmada do lado de fora da casa de Blair para recebê -lo.

O PM Modi ficará em Blair House, a histórica acomodação de convidados para dignitários que visitam a Casa Branca. Antes da chegada do primeiro -ministro Modi, Blair House era adornada com a bandeira indiana, o que significa a importância dessa visita diplomática.

PM Modi é nós para uma visita de dois dias

O primeiro -ministro Modi chegou aos Estados Unidos para uma visita de dois dias por convite do presidente dos EUA, Donald Trump. O embaixador indiano nos Estados Unidos, Vinay Mohan Kwatra e outros funcionários o receberam no aeroporto. Esta é a primeira visita do primeiro -ministro Modi aos Estados Unidos depois que Donald Trump assumiu a posição do segundo mandato.