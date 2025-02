Departamento de eficiência de Musk corta US $ 900 milhões da agência que rastreia o progresso acadêmico dos estudantes dos EUA

Washington: Um escritório de pesquisa federal que rastreia o progresso dos estudantes dos Estados Unidos está sendo atingido com quase US $ 900 milhões em cortes após Elon Musk’s O departamento de eficiência do governo não encontrou necessidade de grande parte de seu trabalho.

Não está claro até que ponto o Instituto de Ciências da Educação do Departamento de Educação continuará a existir depois que a equipe de almíscar reduzia dezenas de contratos. Grupos da indústria disseram que pelo menos 169 contratos foram demitidos de repente na segunda -feira, o que representa grande parte do trabalho do instituto.

Ele Departamento de Educação Ele não compartilhou detalhes imediatamente sobre os cortes. Madison Biedermann, porta -voz da agência, disse que a ação não afetará o trabalho principal das IEs, incluindo o Avaliação de NAEPconhecido como a votação de qualificações do país, e o Caixa de comando da universidadeum banco de dados de custos e resultados da universidade.

Os defensores dos alarmes dos alunos que os cortes poderiam prejudicar a responsabilidade do sistema educacional dos Estados Unidos.

O IEE fornece uma luz sobre a desigualdade e seu trabalho é “mais do que apenas números e estatísticas”, disse o Education Trust, um grupo de pesquisa e pesquisa sem fins lucrativos. “Sem ele, permanecemos no escuro, incapazes de ver onde existem lacunas educacionais ou como fechá -las”, disse o grupo em comunicado.

Biedermann se recusou a compartilhar os nomes de fornecedores cujos contratos foram reduzidos, citando “informações comerciais confidenciais”. Em resposta às perguntas, ela se referiu a um Publicação em redes sociais Dege, que disse que a equipe de almíscar havia encerrado 89 contratos com US $ 881 milhões, incluindo US $ 1,5 milhão para um contratado contratado para “observar operações de correio e administradores” em um centro de e -mail. Outra publicação disse que 29 subsídios de treinamento da DEI foram reduzidos para um total de US $ 101 milhões.

O Instituto de Ciências da Educação é uma fonte central de informações sobre a saúde do sistema educacional dos Estados Unidos. Em todo o país, rastreia o progresso dos estudantes ao longo do tempo e na demografia. Avalie a eficácia dos programas federais e universidades e escolas confiam em suas pesquisas para melhorar os resultados dos alunos.

No mês passado, o instituto publicou os últimos resultados do NAEP, revelando que as crianças nos Estados Unidos têm Ele continuou perdendo terreno Sobre as habilidades de leitura e fez pouca melhoria na matemática após a pandemia covid-19.

O Congresso deu ao Instituto cerca de US $ 800 milhões no ano passado, aproximadamente 1% do orçamento anual do Departamento de Educação.

Duas excelentes associações de pesquisa solicitaram em conjunto que os contratos fossem restaurados, dizendo que o Congresso exige grande parte do trabalho da IES e se baseia em contratos para apoiar sua equipe limitada. Os grupos disseram que 169 contratos foram reduzidos, frenando a capacidade do Instituto de informar dados sobre as finanças da escola e os resultados dos alunos.

“Sem essa pesquisa, o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos serão prejudicados”, de acordo com os líderes da American Educational Research Association e do Conselho de Associações Profissionais sobre Estatísticas Federais.

O instituto supervisiona uma ampla gama de trabalhos, incluindo a administração do exame NAEP e a participação dos Estados Unidos em PisaUma avaliação que compara o progresso acadêmico entre as nações. Ele também é um grande financiador de pesquisa educacional e mantém um banco de dados em pesquisas que demonstraram resultados na melhoria da educação.

Senador democrata Patty MurrayEx -professor e membro do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões, ele disse que “o alarme soará” para se defender.

“Um multimilionário não escolhido agora está arrastando o braço de investigação do Departamento de Educação, carregando uma bola de demolição para investigações de alta qualidade e dados básicos necessários para melhorar nossas escolas públicas”, disse o senador de Washington em comunicado. “Cortar esses investimentos depois que o contrato já foi assinado é a definição de desperdício”.

Trump prometeu abolir o Departamento de Educação e dar seu poder a estados e escolas. A Casa Branca está considerando uma ordem que indicaria ao chefe de educação de Trump para desmantelar a agência o máximo possível, enquanto pedia ao Congresso que a feche completamente.