“As autoridades do Panamá concordaram em não cobrar os campos de treinamento do governo dos EUA para a aprovação do Canal do Panamá”. RIA News Escritório.

Note -se que essa medida permitirá aos Estados Unidos economizar milhões de dólares anualmente.

Vamos nos lembrar, anteriormente o presidente americano Donald Trump prometeu reduzir o canal do Panamá sob a jurisdição americana. O republicano também reclamou que os navios americanos pagam muito pela passagem entre o Pacífico e os Oceanos Atlânticos.