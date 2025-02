Depois das barras, mas investindo? O golpista preso Sukesh Chandrashekar oferece bilhões para o CEO da Openi: “Sam, basta pegar meu dinheiro!”

O famoso Sakesh Chandrashekar Scammer, atualmente sob custódia judicial por sua suposta participação no golpe Hindustan Times.

De acordo com a publicação, Chandrashekar expressou seu desejo de investir US $ 1 bilhão nas operações indianas da empresa de inteligência artificial e prometeu estender isso a US $ 2 bilhões nos próximos cinco anos em uma carta endereçada a Altman.

“Como você e sua empresa agora estão trabalhando para fazer parte da agenda nacional da Índia, quero desempenhar um pequeno papel em fazer um investimento no OpenAI de US $ 1 bilhão imediatamente e estendê -lo a outros US $ 2 bilhões nos próximos cinco anos Para suas operações indianas, “de acordo com Chandrashekar relata.

Mostrando um talento dramático, ele também disse: “Sam, por que ir ao risco de investidores de capital? Por que os grandes sempre devem se divertir? Sam, por favor, pegue meu dinheiro.

Apesar de suas contínuas batalhas legais, Chandrashekar comparou sua viagem com a de Altman, alegando ter construído um império comercial do zero, embora com o que ele chamou de “bagagem” na forma de “falsas acusações e casos legais”.

Chandrashekar, que permanece preso por posições de fraude e lavagem de dinheiro sob a investigação do endereço de conformidade, disse que havia estabelecido uma “plataforma de apostas on -line bem -sucedida que, segundo relatos, gera cerca de US $ 3 bilhões anualmente. Que seus negócios operam fora da Índia e expressos Grande interesse em investir nos setores florescentes de tecnologia e IA no país.

Conforme relatado, a carta enviada de uma das maiores prisões da Índia, através da empresa jurídica Anantam Legal, despertou as sobrancelhas e muitos questionam a legitimidade da referida oferta de investimento de um homem que mergulhou em crimes financeiros. Nem Openai nem Sam Altman responderam publicamente à proposta de Chandrashekar.

O desenvolvimento acrescenta outra virada estranha à controversa carreira do golpista, deixando os especialistas céticos sobre suas declarações e a viabilidade de suas aspirações de investimento.

