Depois de Maldivas, o Sri Lanka Desarira para a China; Apoie a Índia para … quer empresas indianas … | Notícias da Índia

A China trabalha há muito tempo para estabelecer sua influência na região do Oceano Índico e em países como Sri Lanka e Maldivas. No entanto, ambas as nações insulares parecem ver através do design malicioso da China, onde Pequim captura os países, estendendo os subsídios financeiros. O Paquistão já foi vítima disso. Agora, o Sri Lanka e as Maldivas estão olhando cada vez mais para seu aliado para todo o clima indiano.

A Índia e o Sri Lanka têm trabalhado para melhorar suas relações bilaterais e levá -las a novas alturas. O Ministro de Estado da União de Carvão e Minas, Sásh Chandra Dubey, realizou uma reunião produtiva com Sunil Handunnetti, Ministro do Desenvolvimento da Indústria e Empreendedorismo, Governo do Sri Lanka, disse o Ministério das Minas em comunicado. Segundo o ministério, os líderes discutiram a cooperação bilateral na exploração e mineração de minerais, particularmente na obtenção de minerais críticos essenciais para o crescimento econômico e industrial das nações. Uma abordagem essencial foi colocada nos vastos recursos minerais de grafite e areia de praia pelo Sri Lanka, que têm um imenso potencial para apoiar a mudança global em direção à energia limpa, tecnologias avançadas de bateria e indústrias de alta tecnologia, disse ele.

Durante a reunião, os dois líderes reconheceram a importância de fortalecer a colaboração em oportunidades de exploração e mineração de minerais para empresas indianas no Sri Lanka, disse ele. Dubey enfatizou que a missão mineral crítica nacional da Índia visa garantir um suprimento constante de matérias -primas essenciais, como lítio, grafite, níquel, cobalto e cobre, para atender ao ambicioso objetivo de energia renovável do país. Ele disse que a Índia está trabalhando ativamente para conceder direitos de mineração para minerais críticos, forjar associações internacionais e incentivar as empresas indianas a adquirir ativos minerais em todo o mundo. Ambas as partes participaram de discussões em oportunidades de exploração, colaboração tecnológica e perspectivas de investimento nesses setores. Também foi discutida a possibilidade de exploração mineral em um governo para o governo (G2G), com o Serviço Geológico Indiano (GSI) que expressa seu interesse em realizar avaliações minerais no Sri Lanka. Além disso, o Sri Lanka pediu à Índia que incentive as empresas indianas a participar da exploração e desenvolvimento de seus recursos de areia e grafite na praia.

O fim do Memorando de Entendimento (MOU) sobre “Cooperação no campo da geologia e recursos minerais” entre o Ministério das Minas da Índia e o Escritório de Serviço Geológico e Minas do Sri Lanka também foi discutido. Dubey expressou sua confiança de que esse MOU, uma vez concluído, fornecerá uma estrutura forte para aprofundar a colaboração no desenvolvimento de capacidades, exploração de mineração e processamento mineral avançado. Ele reiterou o compromisso da Índia de apoiar o Sri Lanka no desenvolvimento de habilidades, a troca de conhecimento e a modernização de sua indústria de mineração por meio de assistência tecnológica e financeira.

Falando na ocasião, Dubey declarou: “A Índia e o Sri Lanka compartilham uma associação longa e nossa cooperação no setor de mineração fortalecerá ainda mais nossos laços econômicos. Ao trabalhar juntos, podemos tirar proveito de todo o potencial de nossos recursos minerais, garantindo o crescimento e a sustentabilidade mútuos. Em cooperação, o setor mineral.