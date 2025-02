Depois de RocCaraaso, aqui está "A invasão de Ovindoli". Porque Rita de Crescenzo termina muito mal

Desta vez Rita de Crescenzo Ele parou Roccaraso. O Napolitan Tiktaker acabou na tempestade para organizar a “invasão” dos seguidores de Napolitan (e não apenas) na área de esqui de renome, mas pequena, que Abruzzo havia convidado seus fãs a fazer o mesmo com Ovindoli. Mas ficou ruim.

Chamado na questão, já uma questão de ordem pública com o prefeito de Roccaraso, que havia denunciado a infertilidade dos turistas de domingo, invocou o exército E lançou novas medidas para interromper o êxodo dos treinadores de Napol, tornou -se uma briga entre o político e a mídia.

“A invasão de Roccaraso e Ovindoli anunciou via mídia social por vários Napolitan Tiktokers bem conhecidos, acabou sendo um fracasso. Centenas de ônibus Pronto para começar neste fim de semana para as resorts de esqui Abruzzo. Prefeitos e prefeitos fizeram contramedidas suficientes, o que também previa um fortalecimento das agências policiais. Medidas que provaram ser inúteis à luz da baixa participação registrada nestas horas “, ele escreve em uma nota Francesco Emilio Borrelliparlamentar de Aliança Verde e EsquerdaCensor social bem conhecido de tudo o que é uma expressão de ilegalidade e infertilidade simples (especialmente em Nápoles) e um dos primeiros a estigmatizar a iniciativa do Crescenzo e de seus “colegas”.

“É inconsciente anunciar a chegada de milhares de pessoas Um pequeno anúncio – Borrelli ainda está atacando -. Os anúncios bombásticos foram seguidos por um fracasso inevitável, um sinal de que todo o fenômeno é superestimado. Enquanto isso, atos foram produzidos, mesas institucionais, mesas de aplicação da lei mobilizadas, todos desnecessários “.