O golpe no último prêmio do Grammy pode causar Kanye West um Bianca Censori. Il Correio diárioCom referência a uma fonte próxima ao rapper, ele contou como seria o casal Perto do divórcio. Tanto que o respectivo jurídico já entrou em contato. De acordo com as fofocas, o olhar no tapete vermelho de Los Angeles foi fatal. O australiano realmente se apresentou quase completamente nu para os fotógrafos. E os dois foram gentilmente convidados a deixar o evento.

Sempre de acordo com o Correio diárioCensores de separação com você receberá a beleza de 5 milhões de dólares. E continuará a viver o deles Villa para Los Angeles. Mas, conforme relatado pelo jornal britânico, todos os detalhes serão revelados nas próximas semanas.





No entanto, nem todo mundo acredita que as notícias correspondem à realidade. Milo YiannopoulosFuncionário histórico de ambos, não concordou. “Eles estão localizados em Los Angeles e estão prestes a Passe o Dia dos Namorados juntos. Os anúncios de sua vida privada virão diretamente deles, não votarão na imprensa escandalista. É a quinta ou a sexta vez que as impressões relatam erroneamente que Ye e Bianca se separam, Eu perdi a conta“Ele disse. Os personagens em questão sabem, mas nenhuma hipótese é excluída a priori.