Depois que L&T defende a semana de trabalho de 90 horas, Deepika Padukone diz: ‘E eles simplesmente…’

Após uma reacção negativa a nível nacional, a L&T fez uma declaração oficial dizendo que “a construção da nação está no centro” do seu mandato e que “os comentários do presidente reflectem esta ambição mais ampla”.

“A construção da nação está no centro do nosso mandato. Há mais de oito décadas que moldamos a infraestrutura, as indústrias e as capacidades tecnológicas da Índia”, dizia o comunicado.