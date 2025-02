"Deportações americanas": É por isso que o Vaticano foi lançado de Baal em Trump

Daniele Capezzone 13 de fevereiro de 2025

Não, não é absolutamente um problema de tradução incorreta, você odeia uma supervisão lexical trivial, como alguém gostaria de acreditar ou acreditar. No Vaticano, tanto o inglês quanto o idioma italiano são conhecidos e, acima de tudo – por alguns milênios – a arte da escolha certa é cultivada e eu diria palavras cirúrgicas para encurtar ou estender as distâncias, para mostrar amizade ou hostilidade, para Entenda e melhore qualquer nuance diplomática. É por isso que, mesmo que fosse apenas para as controvérsias que estão furiosas em torno da ordem executiva Trumpiana no campo da imigração a partir de 20 de janeiro, se somos agora endereçados aos bispos americanos em uma carta do papa, falamos explicitamente sobre ” Deportação “, de fato, até mesmo” deportação maciça de imigrantes e refugiados ilegais “, não pode ser um erro material, um mal -entendido, um pro quo aqui, mas uma escolha precisa da sagrada cadeira de luta dura contra Donald Trump e a política de migração . E para fazer isso, decidindo distorcer a deportação do termo inglês, não traduzi -lo – deve ser feito também neste caso – como “repatriamento, expulsão”, mas usar a palavra italiana “deportação”, que o nazismo e os campos de concentração de IA refere -se de maneira baixa.

Além disso, o restante da expressão usado no mensageiro do papa revela a intenção: “deportação em massa”. Naquela época, como Libero lhe disse ontem, ficou claro – e muito motivado – uma reação difícil do governo dos EUA, como realmente aconteceu. Para mostrar os preconceitos que fazem um pouco – cadeira sagrada sagrada – olhe para a temporada Trumpiana, é suficiente lembrar que quando operações de rejeição semelhantes ocorreram pelas administrações democratas americanas, até o período de dois anos, falou corretamente sobre isso “e retorna “. A imagem horrível e sombria da “deportação” foi usada apenas em comparação com a política de Trump. No entanto, o termo inglês da deportação sempre foi o mesmo, e os vocabulários que estavam em uso há três ou quatro meses não eram diferentes dos de hoje. Afinal – uma piada, mas não muito – podemos apontar como, na língua política e jornalística americana e inglesa, para indicar estrangeiros e, em particular, imigrantes ilegais, os alienígenas – substantivos são frequentemente usados. Mas ninguém – na Itália – jamais sonhou em traduzir essa palavra com “alienígenas”. Todo mundo teria encontrado e achado surrealista – e também deformando – uma tradução tão ultra -iluminada. Mas a operação manipuladora é alcançada serena com deportação e “deportação”. Eles também colocam outras considerações contra a proposição de supervisão.

“Deportação” é o termo que também é usado pelo site do Vaticano News do Vaticano, que tem a direção editorial Andrea Tornielli, uma das figuras -chave da comunicação da cadeira sagrada. E exatamente a mesma expressão (“deportação em massa”) também aparece no texto oficial da carta papal publicada pelo site do Vaticano. Novamente: os jornais italianos mais importantes são, por sua vez, para que sejam atribuídos ao papa, como contém em seu texto, a palavra “deportação”. Aqui, o correio é: “Deportações prejudicam a dignidade”. A mesma escolha de Repubblica: “maligrantes malignos”. Assim também o resumo da página 6 da imprensa, que fala sobre críticas papais às “deportações de migrantes”. E para fechar o círculo, o jornal dos bispos italianos, o futuro, a quem é difícil atribuir intenções anti-bordas. O resumo da primeira página diz: “Os migrantes não são tratados por criminosos e deportados”. E o título da página 3 diz: “O Papa Francisco nos bispos dos EUA:” Deportar pessoas que ele gostava de dignidade “. E daí? E então tudo está claro: o papa e a cadeira sagrada escolheram o caminho de uma controvérsia muito difícil contra Trump, que também distorce as palavras e seu significado.