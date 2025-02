Os Estados Unidos deportaram cidadãos para entrada ilegal, disseram que foram devolvidos em um avião militar com mãos e pernas algemadas durante a viagem. O avião militar americano, que transportou 104 deportados, incluindo 19 mulheres e 13 crianças, aberto no aeroporto de Amritsar na quarta -feira, no meio da repressão de Donald Trump sobre imigração ilegal.