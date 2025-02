Cidadãos indianos que foram deportados dos Estados Unidos por chegarem ilegalmente ao país, disseram que eram enviado de volta a um avião militar com mãos e pernas algemadas ao longo da viagem.

PARA Aviões militares dos EUA que transportam 104 deportados, Incluindo 19 mulheres e 13 menores, ele desembarcou no aeroporto de Amritsar na quarta -feira, no meio da ofensiva de Donald Trump contra imigrantes ilegais.

Um dos deportados, Jaspal Singh, disse que só foram desencorajados após o desembarque em Amritsar.

Singh, um homem de 36 anos de Punjab Gurdaspur, disse que o manteve sob custódia por 11 dias antes de ser enviado para casa.

“Nós pensamos que eles estavam nos levando para outro acampamento. Então, um policial nos disse que eles nos levaram para a Índia. Fomos algemados e nossas pernas estavam acorrentadas. Estes estavam abertos no aeroporto de Amritsar”, disse ele à agência da agência da notícias Pti.

Singh estava entre vários outros índios que eram Capturado pela patrulha da fronteira dos Estados Unidos ao longo da fronteira mexicana em 24 de janeiro.

Ele disse que ficou desapontado com um agente de viagens que prometeu enviá -lo legalmente para os Estados Unidos.

“Eu pedi ao agente que me enviasse com um visto adequado, mas ele me traiu”, disse Jaspal, acrescentou que o acordo foi feito por Rs 30 lakh. “Uma grande quantia foi gasta. O dinheiro foi emprestado.”

Harwinder Singh, outro carro esportivo do Punjab, disse que foi levado pelo Catar, Brasil, Peru, Colômbia, Panamá e Nicarágua antes de chegar ao México.

Enquanto viajava do México para os Estados Unidos, “atravessamos as colinas. Um barco que me levou junto com outras pessoas estava prestes a derrubar no mar, mas sobrevivemos”, disse ele.

Harwinder também disse que viu uma pessoa morrer na selva do Panamá e se afogando no mar.

Outro Punjab Sport compartilhou que suas “roupas no valor de 30.000 a 35.000 foram roubadas” durante a viagem de ‘Rota Burro’ aos Estados Unidos.

Desde o primeiro lote dos 104 imigrantes ilegais, 33 eram de Haryana, 33 de Gujarat30 Punjab, três de Maharashtra e Uttar Pradesh e dois de Chandigarh. Os deportados incluíam 19 mulheres e 13 menores, incluindo um garoto de quatro anos e duas meninas de cinco e sete anos.

A deportação americana de imigrantes indianos ocorreu alguns dias antes da visita do primeiro -ministro Narendra Modi a Washington para versadas com amplas conversas com o presidente Donald Trump. Segundo fontes, as autoridades americanas prepararam uma lista de 18.000 índios não documentados para serem enviados de volta à Índia.

Postado em: 6 de fevereiro de 2025

