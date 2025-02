Deportes indianos lembram-se da rota exaustiva ‘Dunki’ para nós: ‘Ele cruzou 17-18 colinas, andou 40-45 km’

O avião C-17 dos EUA. Um dos deportados entre eles, Jaspal Singh, 36, da vila de Hardorwal em Gurdaspur, Punjab, compartilhou sua difícil viagem.

Enquanto conversava com a agência de notícias PtiSingh explicou como foi enganado durante sua tentativa de chegar legalmente aos Estados Unidos, o que não o deixou sem remédio para entrar ilegalmente no país.

Ele também compartilhou que, durante o voo de volta à Índia, ele e os outros deportados tinham mãos e pernas algemadas. As restrições foram eliminadas apenas quando vieram para Amritsar.

Singh disse que foi capturado pela Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos em 24 de janeiro.

“Ele foi forçado a atravessar ilegalmente”, diz Jaspal Jaspal disse à agência que foi enganado por um agente de viagens, já que foi prometido a enviá -lo para os Estados Unidos legalmente. “Eu pedi ao agente que me enviasse através de um visto adequado. Mas ele me enganou”, disse Jaspal. Disse que o tratamento foi feito em ₹30 lakh.

Jaspal disse que chegou ao Brasil da AIR em julho do ano passado. Ele disse que foi prometido que o próximo estágio de viagem, para os Estados Unidos, também estaria por via aérea. No entanto, ele foi “enganado” por seu agente, que o forçou a atravessar a fronteira ilegalmente.

Depois de ficar por seis meses no Brasil, ele atravessou a fronteira para os Estados Unidos, mas foi preso pela patrulha da fronteira dos Estados Unidos. Ele foi mantido lá em custódia por 11 dias e depois enviado de volta para casa. Jaspal disse que não sabia que estava sendo deportado de volta para a Índia e, embora o tenha levado para outro acampamento. “Nós pensamos que eles estavam nos levando para outro acampamento. Então, um policial nos disse que os estava levando para a Índia.

“Ficamos algemados e nossas pernas estavam acorrentadas. Eles abriram no aeroporto de Amritsar”, disse ele. Jaspal disse que foi destruído pela deportação. “Uma grande quantia foi gasta. O dinheiro foi emprestado.

“Hills cruzadas, o barco estava prestes a derramar”, diz esportes em uma viagem de partir o coração aos Estados Unidos “ Mais dois deportados, que chegaram à sua cidade natal em Hoshiarpur na noite de quarta -feira, também compartilharam sua terrível experiência pela qual passaram para chegar aos Estados Unidos.

Harwinder Singh, que vem da vila de Tahli em Hoshiarpur, disse que foi para os Estados Unidos em agosto do ano passado. Ele foi levado para o Catar, Brasil, Peru, Colômbia, Panamá, Nicarágua e depois México. Do México, ele junto com outros foram levados para os Estados Unidos, disse ele.

“Atravessamos as colinas. Um barco, que o carregava junto com outras pessoas, estava prestes a ultrapassar no mar, mas sobrevivemos”, disse ele aos jornalistas.

Ele disse que viu uma pessoa morrer na selva do Panamá e se afogar no mar. Singh disse que seu agente de viagens prometeu a ele que o levaria primeiro à Europa e depois ao México. Ele disse que gastou ₹42 lakh para sua viagem aos Estados Unidos. “Às vezes temos arroz. Às vezes, não podemos comer nada. Costumávamos pegar biscoitos”, disse ele.

’15 -Hora em um barco de uma hora, feito para andar de 40 a 45 kms ‘, diz outro carro esportivo Outro esporte de Punjab falou sobre a ‘rota da Burro’ usada para levá -los aos Estados Unidos. Enquanto conversava com PtiEles foram levados primeiro para a Itália e depois para a América Latina. “Nossas roupas valem ₹30.000-35.000 foram roubados ao longo do caminho “, disse ele. Ele também mencionou apoiar um passeio de barco de 15 horas e caminhar 40-45 quilômetros durante a viagem.

“Atravessamos 17 a 18 colinas. Se alguém escorregasse, não haveria possibilidade de sobreviver … vimos muito. Se alguém foi ferido, ele o deixou morrer. Vimos cadáveres”, disse ele.

Terras de aeronaves militares americanas em Amritsar No início do dia, a aeronave C-17 Globemaster da Força Aérea dos Estados Unidos desembarcou no aeroporto de Amritsar. A ação americana ocorreu alguns dias antes da visita do Primeiro Ministro Narendra Modi a Washington para conversas amplas com o presidente Donald Trump. Os deportados foram interrogados dentro do terminal do aeroporto por diferentes agências governamentais, incluindo a polícia de Punjab e várias agências estaduais e centrais de inteligência para verificar se elas têm antecedentes criminais.