Deportes indianos no hotel Panamá – a Índia monitora as deportações dos EUA à medida que mais vôos são planejados, os índios chegam ao Panamá

O governo disse quinta -feira que os deportados indianos no Panamá são “seguros e seguros” e acrescentou que Nova Délhi está monitorando de perto a corrente. Deportações de migrantes ilegais dos Estados Unidos e a situação no Panamá, que atua como um centro de trânsito. Isso ocorre depois que surgem imagens que mostram os índios deportados que têm sinais que diziam: “Por favor, ajude -nos” e “não estamos seguros”.

A embaixada da Índia no Panamá informou ao governo que um grupo de índios chegou ao Panamá dos Estados Unidos, acrescentando que essas pessoas estão seguras e estão em um hotel com todas as instalações essenciais.

“As autoridades do Panaman nos informaram que um grupo de índios chegou ao Panamá desde os EUA.

Hoje cedo, as imagens compartilhadas pelas principais redes de notícias mostraram deportados desesperados, incluindo os índios, Mantenha sinais de que diziam: “Por favor, ajude -nos” e “Não estamos seguros” Contra as janelas do hotel Decpolis na Cidade do Panamá. Os policiais são vistos em guarda nas instalações do hotel.

As autoridades disseram que as autoridades indianas estão em contato conosco e as autoridades panamenhas para garantir a segurança e o poço dos nacionais afetados. A Embaixada da Índia no Panamá garantiu o acesso consular ao grupo, permitindo que as autoridades avaliem sua condição e forneçam a assistência necessária.

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com o governo anfitrião para garantir seu poço”, disse um funcionário da MEA, sublinhando os esforços da Índia para apoiar seus cidadãos presos em problemas de imigração no exterior.

As pessoas são retiradas das mãos em um hotel onde os migrantes da Ásia e do Oriente Médio estão depois de serem deportados para o Panamá. (Foto: Reuters)

Enquanto a repressão do governo Donald Trump continua contra imigrantes sem documentos, foi enviado um novo lote de 299 migrantes para o Panamá. No entanto, não está claro quantos deportados indianos fazem parte do grupo. Segundo relatos, apenas 171 concordaram em retornar aos seus países de origem.

Três lotes, que compreendem um total de 332 índios, já foram deportados dos Estados Unidos para a Índia nas últimas duas semanas. O governo Trump disse que planeja realizar deportações a cada duas semanas, até que todos os imigrantes sem documentos sejam enviados de volta aos seus respectivos países.