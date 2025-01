Depósitos de urânio em Jharkhand descobertos pelo Departamento de Energia Atômica no distrito de East Singhbhum

Enormes depósitos de urânio de alto teor foram descobertos em uma vila no distrito de East Singhbhum, em Jharkhand. Em particular, a primeira indicação da presença de urânio na aldeia de Gudabanda surgiu há nove anos, quando as autoridades viram sinais num levantamento aéreo.

Gudabanda, famosa pelas suas esmeraldas, será agora também conhecida pelos seus depósitos de urânio. Os depósitos de urânio, provavelmente de grau 0,5, foram descobertos em colinas subterrâneas, cercadas por uma floresta.

Após 125 perfurações atingindo uma profundidade de cerca de 600 metros, foram descobertos enormes depósitos de urânio, disseram autoridades.

Em 2015-16, durante um levantamento aéreo, foram observados sinais de urânio abaixo da superfície. Utilizando a técnica geofísica de helicóptero, foram tiradas fotografias 3D até uma profundidade de 600 metros com a ajuda de um helicóptero. A técnica, desenvolvida pelo Conselho Indiano de Pesquisa Científica e pelo Instituto Nacional de Pesquisa Física, mostrou-se eficaz na identificação de reservas de urânio.

A perfuração de urânio começou em agosto de 2021, supervisionada pela Diretoria de Exploração e Pesquisa de Minerais Atômicos e pelo Departamento de Energia Atômica.

Enquanto 70 furos foram realizados em 5,05 acres de terras florestais, os restantes 55 furos foram realizados em terras do governo.

Os nomes dos proprietários de terras em cujas terras foi descoberto urânio são Kandari Santhal, Vaidnath Santhal, Dasi Santhal e Ramjit Santhal.

Ramdas Soren (MLA local e Ministro da Educação do Estado) disse: “As reservas de urânio encontradas no bloco Gudabanda do meu círculo eleitoral da Assembleia proporcionarão prosperidade ao país no campo da energia. Esta é uma questão de felicidade para o estado e para o país. Isto também abrirá oportunidades de emprego.

A cordilheira mais antiga do mundo emergindo do nível do mar está localizada em Musabani, no distrito de East Singhbhum, e no bloco Gudabanda adjacente à sua fronteira.

Com contribuições de Mrityunjay Singh