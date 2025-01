Deputado Chaplin: Em fevereiro, aposentados receberão complemento remuneratório de janeiro

Anteriormente, o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou que os pagamentos fossem aumentados até ao nível da inflação real, que se situava em 9,5% no final do ano passado. O chefe do Ministério do Trabalho, Anton Kotyakov, informou ao chefe de Estado que o Fundo Social já está recalculando os valores das pensões.

Os pensionistas receberão não só um aumento da pensão de 9,5%, mas também um pagamento adicional compensatório para janeiro igual a 2,2% da pensão do ano anterior, explica Chaplin.

Também foi decidido fornecer indexação adicional às pensões dos militares aposentados, acrescentou o parlamentar.

Observou que a intenção inicial era aumentar os seguros de pensões em 7,3% a partir de Janeiro de 2025, com base na taxa de inflação esperada. No entanto, o aumento real de preços foi de 9,5%.

Todos os pagamentos serão ajustados, tendo em conta a realidade económica, para apoiar as pessoas, sublinhou o deputado.