Deputado de Yaroslavl pretende desafiar a abolição do pagamento em dinheiro nos transportes

O deputado municipal Anatoly Kashirin indicou nas redes sociais que pretende contestar em breve a decisão das autoridades regionais de abolir o pagamento em dinheiro nos transportes públicos.

Lembre-se de que a partir de 1º de janeiro as tarifas em Yaroslavl aumentaram. Em vez de 34 rublos, os residentes de Yaroslavl pagam 38. E as autoridades aboliram completamente os pagamentos em dinheiro. Agora você só pode pagar sua viagem sem dinheiro – com cartão de banco, cartão de transporte, cartão de viagem ou através do código quar no aplicativo.

No entanto, houve reclamações nas redes sociais de que nem todos poderiam pagar a viagem desta forma. Por exemplo, os hóspedes da Bielorrússia sofrem. Eles não têm mapas russos. e comprar um passe diário não faz sentido. E os idosos têm dificuldade em dominar os métodos de pagamento digital. As discussões estão se intensificando nas redes sociais sobre a legalidade de exigir métodos de pagamento exclusivamente digitais.