Deputado do Reino Unido condena interrupção “de emergência” de exibições de filmes por “terroristas Khalistanos” | Notícias do mundo

LONDRES (Reuters) – Um parlamentar da oposição do Partido Conservador instou o Ministro do Interior do Reino Unido a intervir depois que seus eleitores no noroeste de Londres foram ameaçados por “terroristas Khalistani mascarados” que invadiram a exibição do filme ‘Emergência’, de Kangana Ranaut. Bob Blackman disse à Câmara dos Comuns que uma interrupção semelhante nas exibições do filme “altamente controverso” ocorreu em Wolverhampton, Birmingham, Slough, Staines e Manchester. Isso resultou na decisão das cadeias de cinema Vue e Cineworld de remover o filme de muitos cinemas do Reino Unido.

“No domingo, muitos dos meus eleitores reuniram-se e pagaram a exibição do filme ‘Emergência’ no cinema Harrow Vue. Aproximadamente 30 ou 40 minutos depois da exibição do filme, terroristas Khalistani mascarados invadiram e ameaçaram membros do público. e forçou a exibição ao fim”, disse Blackman no Parlamento na quinta-feira.

“O filme é muito polémico e não comento a sua qualidade nem o seu conteúdo, mas defendo o direito dos meus eleitores e dos eleitores dos outros deputados de poderem vê-lo e tomar uma decisão sobre ele. Gandhi foi o primeiro ministro da Índia”, disse ele. O deputado observou que há algumas opiniões no Reino Unido de que este é um “filme anti-Sikh”, mas disse que os seus eleitores deveriam ser capazes de julgar por si próprios e não ser “. ameaçado.” por bandidos que querem perturbar as oportunidades democráticas de ver filmes públicos.

“Poderíamos ter uma declaração da Ministra do Interior (Yvette Cooper) na próxima semana sobre o que será feito para garantir que as pessoas que desejam assistir a filmes deste tipo, que foram aprovados pelos censores, possam fazê-lo em paz e harmonia? “Defendo absolutamente o direito das pessoas de se manifestarem fora dos cinemas, mas de não interromperem a exibição”, acrescentou.

A líder dos Commons, Lucy Powell, respondeu em nome do governo do Partido Trabalhista, dizendo que Blackman levantou uma “questão muito importante sobre a relação entre a liberdade de expressão e o direito de protestar pacificamente”. “A capacidade das pessoas exercerem livremente as suas atividades, independentemente do que escolherem, seja assistindo a um filme que, como ele diz, foi aceite pelos censores e por todos aqueles que analisam essas questões. e toda a Câmara estão atualizados sobre as questões muito importantes que ele levanta”, disse Powell.

Enquanto isso, Ranaut em um post no X agradeceu a Blackman por seu apoio. “O deputado britânico está a levantar a voz em defesa do meu direito fundamental à liberdade de expressão, enquanto os políticos e feministas indianos permanecem completamente silenciosos”, disse ela, partilhando um vídeo do discurso de Blackman no Parlamento do Reino Unido sobre o assunto. Alguns grupos Sikh britânicos organizaram protestos contra ‘Emergency’, interrompendo as suas exibições em alguns cinemas do Reino Unido desde o seu lançamento na sexta-feira passada. O grupo Sikh Press Association afirmou nas redes sociais que o filme é visto como “anti-Sikh” e estes protestos levaram ao cancelamento das exibições em Birmingham e Wolverhampton, na região de West Midlands, em Inglaterra.

A organização comunitária Insight UK postou um vídeo em sua plataforma X mostrando manifestantes mascarados interrompendo a exibição do filme em Londres, dirigido por Ranaut, que também desempenha o papel da ex-primeira-ministra Indira Gandhi.