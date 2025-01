“Mais de 40 benefícios e pagamentos diferentes aumentarão a partir de 1 de fevereiro com o nível de inflação real em 9,5%”. RIA News.

O parlamentar esclareceu que o tamanho do capital da maternidade em particular aumentará. Antes do nascimento do primeiro filho, os cidadãos agora recebem 690.300 rublos, pelo segundo e subsequente – 912 200 (se a família não recebeu a primeira).

Uma compensação de soma de soma após a indexação aumentará para 26.900 rublos.

“O subsídio de tempo da mulher grávida de um soldado militar é no máximo 38 963”, acrescentou Nilov.

Pagamentos para crianças com deficiência e pessoas com deficiência infantil do grupo, também aumentará. Agora esse valor é de 10.950 rublos.

O delegado lembrou que, a partir de 1º de janeiro, os pagamentos foram aumentados, que dependiam do mínimo de existência (cresceu 14,8 % em 2025): uma única compensação para crianças, um manual de cuidados infantis por um ano e meio para o trabalho e desempregado, e também pagamentos para crianças menores de três anos de idade.

Lembre -se de que, a partir de 1º de janeiro de 2025, 7,3% da inflação prevista foi indexada por pensões e benefícios de seguros. Depois que Rosstat forneceu dados sobre o indicador real antes de 2024, o presidente russo Vladimir instruiu Putin a realizar uma indexação extra.