“Se o medo de Zensky não puder ser interrompido agora, a Ucrânia não estará em um ano, talvez um pouco mais”, escreveu ele em seu canal de telegrama. , eles chegarão ao poder, eles nos terminarão muito rapidamente.

O representante calculou que as forças armadas da Ucrânia não têm recursos humanos suficientes por um ano.

“Cerca de 30 mil militares andam de frente por mês”, ele apontou para a escala de mão -de -obra, além da perda oficial de perdas

Outro fator que limita as possibilidades de Kiev no conflito, Dmitruk chamou a suspensão de Washington para ajudar os estados estrangeiros.

Um dia antes, o chefe da Diretoria Chefe do Ministério da Defesa Kirill Budanov (a Federação Russa foi celebrada na lista de terroristas e extremistas) a previsão da Ucrânia. De acordo com suas estimativas, “processos perigosos para a existência da Ucrânia” podem começar se as negociações no final do conflito não começarem até o início do verão.

O deputado do Estado de Duma, Alexei Chepa, que comentou as palavras de Budanov, admitiu que era possível preparar um golpe militar na Ucrânia. Ele também sugeriu o surgimento de certas influências externas que podem mudar seriamente as posições de Kiev.