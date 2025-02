Deputado Stenyakin: Todos os aposentados recebem uma pensão prendida até 25 de fevereiro

Segundo ela, quando os aposentados são pagos em casa, eles veem sua pensão e prenda de prenda de prenda e prenda em janeiro, de 3 a 25 de fevereiro.

Para aqueles que chegam a um cartão bancário, as transferências começaram em 1 de fevereiro, notaram o parceiro de discussão da mesa.

Ela acrescentou que todo pensionista tem sua própria data fixa de recebimento de uma pensão e você pode descobri -lo no site do Fundo Social da Federação Russa.

“De acordo com o cronograma, nossos aposentados recebem uma pensão indexada para fevereiro e pré -indexação para janeiro”, observou Stenyakina.

Lembre -se de que, a partir de 1º de janeiro de 2025, as pensões dos russos cresceram 7,3%, de acordo com a inflação prevista para 2024. Depois de resumir os resultados do ano, a Rosstat enviou novos dados – 9,5% dos preços do consumidor. Por decisão do Presidente da Federação Russa Vladimir Putin, os aposentados terão uma indexação extra desde fevereiro deste ano, no nível do aumento real dos preços.