Deputado Stenyakina: As férias do funcionário são prorrogadas se ele estiver de licença médica

“As férias do funcionário serão prorrogadas caso ele esteja de licença médica”, cita RIA Novosti deputado

Segundo ela, é melhor tirar licença médica se o funcionário adoecer durante as férias anuais remuneradas. Então o feriado pode ser prorrogado ou adiado para outro momento, explica Stenyakina.

Para somar dias, basta avisar verbalmente o empregador sobre licença médica. Também não é necessária a apresentação do atestado de incapacidade para o trabalho, pois o Fundo Social informará a organização sobre isso, esclareceu o interlocutor da agência.

Ao mesmo tempo, de acordo com o Código do Trabalho, não pode ser recusada ao trabalhador a prorrogação ou adiamento da licença por motivo de doença.

Em qualquer caso, serão pagos benefícios por invalidez temporária.

Se os dias forem adiados, o subsídio de férias não necessita de ser reembolsado. Eles serão recalculados e considerados nos futuros pagamentos de salários, concluiu Stenyakina.

Anteriormente, o Fundo Social informou que em 2025 o valor máximo do pagamento de licença médica será de 172.488,69 rublos por mês. Um benefício deste valor pode ser recebido se o rendimento médio for igual ou superior a este valor e a experiência profissional for superior a 8 anos.