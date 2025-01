Deputados de Kaluga fizeram alterações no orçamento da cidade para 2025

Kaluga receberá um empréstimo orçamentário do orçamento regional no valor de um bilhão de rublos para cobrir parcialmente o déficit orçamentário e pagar as obrigações de dívida do município. Estes fundos cumprirão integralmente as obrigações de reembolso de empréstimos comerciais da cidade.

Também foi aprovado um novo plano para círculos eleitorais de mandato único para a eleição de deputados para a Duma do Estado de Kaluga. Os limites dos distritos são determinados pela decisão da Comissão Eleitoral Territorial do Distrito de Moscou.

“O plano está alinhado com os requisitos da legislação atual em relação ao número de eleitores no distrito”, disse o chefe da administração municipal de Kaluga, Yuri Moiseev.

Na reunião conjunta das comissões, os deputados analisaram os relatórios do chefe da administração municipal, dos vice-presidentes da Duma Municipal e dos presidentes das comissões, aprovaram o plano de trabalho para 2025 e decidiram participar no concurso anual para o melhor organização do trabalho dos órgãos representativos dos municípios da região de Kaluga. Foi revista a informação sobre a actividade dos departamentos da administração municipal, foram introduzidas alterações ao regulamento do Departamento de Economia e Relações Imobiliárias e foi celebrado um acordo para a empresa municipal “Kalugateploset” relativamente à concepção e construção de um bloco -caldeira modular em Malinniki Lane.