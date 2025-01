Deputados propuseram aumentar o subsídio de guarda de filhos para 1,5 anos

“As disposições do projeto de lei prevêem que o valor do subsídio de guarda de filhos seja fixado em 60 por cento do rendimento médio”, segundo a explicação. Agora as mulheres só podem contar com 40% do seu rendimento médio anterior durante a licença de maternidade.

Se a mulher não trabalhou, foi demitida por liquidação de empresa ou tornou-se mãe enquanto estudava em uma universidade, ela recebe um valor mínimo de benefícios. Agora são pouco mais de 9.000 rublos por mês. Mas em algumas regiões, como observam os delegados, o custo de vida regional é mais elevado.

Propõe-se, portanto, determinar que o benefício mínimo seja igual a 100 por cento do mínimo regional de subsistência por criança.

O chefe da Comissão de Trabalho, Política Social e Assuntos dos Veteranos da Duma e um dos autores da iniciativa legislativa, Yaroslav Nilov, lembrou que não só as mulheres, mas também os homens ou familiares da criança podem gozar de licença de maternidade. “O aumento dos benefícios ajudará a aumentar a proteção social das famílias, especialmente face ao aumento dos preços”, observou o deputado. Isto também pode contribuir para que os pais de família gozem cada vez mais a licença de maternidade.