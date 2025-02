Um dos empresários mais ricos da Hungria, o filho -a escala da estréia do país, Viktor Orban Istvan Tibornz, está interessado na compra da unidade russa do grupo bancário austríaco Raiffeisen Bank International (RBI). Isso foi relatado pelo jornal austríaco Der Standard em relação às fontes.

De acordo com os interlocutores da publicação, atualmente existem negociações “bastante sérias” entre o RBI e a limpeza. Ao mesmo tempo, os representantes do Banco Central da Rússia e a administração presidencial da Federação Russa participam das negociações, disse o Der Standard. Moscou sugeriu uma candidatura rasgada como um cliente em potencial, escreve o jornal.

A questão das possíveis vendas por Riffeisenbank Tiborts foi discutida no Conselho de Observação do RBI em Viena, diz uma das fontes.

Der Standard também escreve sobre “rumores”, segundo os quais o maior banco húngaro é o OTP Bank pode estar associado a uma transação que opera na Rússia. No próprio banco, foi negado.

Em resposta à solicitação padrão do DER, Tibornz disse que não estava interessado em comprar a divisão RBI. Ele acrescentou que seu grupo de empresas não fez um trabalho na Rússia, e a Rússia nunca foi uma prioridade para seu investimento.

Forbes húngaros Avalia Estado dividido em 151,5 bilhões de forints (aproximadamente 375 milhões de euros). Ele é casado com a filha de Viktor Orban Rachel. Através do grupo GDPST, a empresa possui hotéis e imóveis. Em 2018, o Escritório de Fraude Europeu (OLAF) recomendou que a acusação húngara iniciasse uma investigação relacionada a uma das empresas tiboradas, que ganhou propostas de fortalecer as ruas em cidades húngaras financiadas pela UE. A investigação foi fechada sem nenhum resultado.

O Raiffeisen Bank International anunciou a intenção de desativar as atividades na Rússia nas primeiras semanas da guerra russa de Ikraini. Um ano depois, o grupo disse que estava considerando dois cenários para deixar o mercado russo – vender “filhas” ou retirar esse ativo do grupo. Em abril de 2024. O BCE ordenou que o RBI reduzisse seu empréstimo no país em 65% até 2026 e reduzisse os pagamentos internacionais. Em julho, o grupo bancário disse que “ativa os esforços” para reduzir seus negócios na Rússia sob a pressão do BCE, mas não pode prever prazos, porque qualquer transação requer inúmeras aprovação.

Em outubro de 2024. O chefe do RBI Johann Stroble disse que o banco não estava pronto para deixar a Rússia de acordo com o chamado “cenário zero”-é, sem nenhuma taxa para os negócios russos. Ele observou que Riffeisenbank, juntamente com isso, continuou a tomar medidas para reduzir os negócios na Rússia e aderiria a essas estratégias no futuro. No entanto, um certo plano para deixar o país do banco, de acordo com o bar, ainda não é.

