Dermal favorito do Instagram diz que este dispositivo é o seu mais bem guardado segredo para chutar a pele seca e irritada

A secura, a vermelhidão e a irritação são os problemas de pele de inverno mais difundidos, mas quem luta com condições de pele como eczema, psoríase ou rosácea sabe que também pode piorar no inverno. Por que você pergunta? É simples. O ar está seco e cada um dos problemas de pele mencionados acima é causado ou agravado pelo ar seco. Isso explica por que eles podem aparecer em qualquer estação, especialmente quando viajam e pularem aeronaves secas para quartos de hotel condicionados a ar e novamente.

Os especialistas recomendam manter um nível de umidade de 40 a 60% para a pele hidratada e seios saudáveis. No entanto, no inverno, você geralmente se encontrará muito menos que isso. Ah, e aqui está um fato não tão divertido: a umidade nas cabines de avião pode cair tão baixo quanto 5% … Sim, é apenas uma fração do que é considerado saudável. Então, qual é a correção?

A resposta é usar um umidificador. Está de acordo com Shereene IdrissMD, dermatologista certificado do Conselho, fundador de Dermatologia de Idriss em Nova York, e fundador da linha de cuidados com a pele apoiada pela ciência, Doutor Idris. “Quando os níveis de umidade do ar caem, a capacidade da sua pele de manter a hidratação é comprometida, o que leva a um aumento na perda de água transepidérmica (TEWL). Essencialmente, a umidade da sua pele evapora mais rapidamente no ar seco”, diz ela. “Consequentemente, sua pele está desidratada, e essa falta de hidratação enfraquece a barreira lipídica, o que torna a pele mais permeável a irritantes, alérgenos e outros fatores de estresse ambiental. O resultado é seco, escamoso e sensível, que se torna sujeito a inflamação, vermelhidão e desconforto.

É por isso que ela colaborou com a popular marca de umidificador, Canopy, para criar um pequeno mas poderoso dispositivo de hidratação que você pode esconder sua bolsa ou sua bagagem de mão. Em frente, descubra por que é seu inverno e melhor cuidado com os cuidados de viagem.

O umidificador do dossel portátil x Dr. Idriss

Dossel X Dr. Dr. Portable Umidifer Game Idriss

O dossel faz umidificadores modernos, sem névoa e sem mofo. Eu já escrevi uma carta de amor de 7.000 palavras para a marca De cabeceira (US $ 150), que é a grande versão do tamanho de uma sala, porque literalmente melhorou a hidratação da minha pele durante a noite. Embora a marca sempre tenha tido um umidificador portátil (US $ 100), este novo, em colaboração com o IDRISS, é emocionante por vários motivos.

Primeiro de tudo, é a primeira vez que a marca colaborou com um especialista em pele de alto nível como o IDRISS. Segundo, como o umidificador é acoplado a um difusor, ele tem novas misturas de aromaterapia criadas pelo próprio Idriss (mas mais sobre esse assunto em um minuto).

Seu tamanho portátil e sua função alimentada pela bateria tornam perfeito para pegar a mesa ou embalar sua bagagem manualmente (porque é calma e sem névoa, ela não perturbará os outros passageiros na aeronave). Idriss diz que é o seu mais bem guardado em segredo para chutar a pele seca e irritada na calçada.

“Um umidificador pode ser incrivelmente útil para gerenciar condições da pele, como eczema, psoríase e rosácea, especialmente quando o ar seco exacerba os sintomas”, explica Idriss. Aqui está como:

Eczema: “Os ambientes secos aumentam a tewl, levando à desidratação e aos impulsos mais frequentes, mas um umidificador pode ajudar a manter a pele hidratada, evitando uma nova irritação.

“Os ambientes secos aumentam a tewl, levando à desidratação e aos impulsos mais frequentes, mas um umidificador pode ajudar a manter a pele hidratada, evitando uma nova irritação. Psoríase: “O ar seco pode causar rachaduras e escalas, o que torna a condição mais dolorosa e inflamada; portanto, a adição de umidade pode acalmar a pele e reduzir o desconforto.

“O ar seco pode causar rachaduras e escalas, o que torna a condição mais dolorosa e inflamada; portanto, a adição de umidade pode acalmar a pele e reduzir o desconforto. Rosácea: “A pele sujeita à rosácea é muito sensível à seca, o que pode desencadear impulsos, mas a manutenção dos níveis ideais de umidade pode ajudar a reduzir a vermelhidão e a irritação”.

Sem umidificador para adicionar umidade ao ar, Idriss diz que sua pele – e seus produtos de cuidados – é desfavorável. “Você passa essencialmente de uma base negativa, não de uma base de referência”, explica Idriss. “Como eu sempre digo, a hidratação consiste em sobrepondo – cozinhe -a ao tipo de pele e ao seu ambiente. Cuidado com a pele para realmente jogar.

Também está indo para viagens de viagem. “A umidade do vôo pode cair tão baixa quanto 5%, enquanto os quartos de hotel geralmente sofrem de umidade subótima devido ao ar condicionado, desumidificadores e janelas seladas”, explica Idriss. “Viajar com um umidificador portátil como o nosso umidificador do Dr. Idriss X Coropy pode ajudá -lo a equilibrar seu ambiente a qualquer momento e em qualquer lugar! Não é apenas adequado para a TSA, mas é super fácil de limpar”.

Canopy x Dr. Idriss Aromaterapy Mix

O umidificador é acoplado a um difusor, e é por isso que o Idriss criou três misturas de aromaterapia em colaboração com a marca. Basta adicionar algumas gotas da sua favorita à lavadora de aromaterapia, ligar o umidificador e você será recebido com um perfume sutil. “Enquanto o perfume recebe uma má reputação nos cuidados com a pele, esse kit parece bom equilíbrio: aromas calmantes e organizados que aumentam seus sentidos sem nunca tocar a pele”, explica Idriss.

Notas: Bergamot e madressilva

Notas: Flores brancas e de anis

Notas: Coco e Ylang-Yang

3 dicas de pele seca aprovaram mais especialistas

Dica N ° 1: “Construa” seu rosto

“Se a sua pele estiver extremamente seca e inflamada, aplicar um creme de eritema baseado em creme feito de óxido de zinco pode ajudar a reparar sua barreira de pele durante a noite”, explica Idriss. “Minhas nádegas essenciais é a massa tripla Fralda (US $ 17). “”

Dica n ° 2: “Bast” seus lábios

Idriss diz que é um truque para transformar os lábios rachados e secos cronicamente. Ele recomenda o uso de um esfoliante químico leve, seguido de uma camada espessa oclusiva para os lábios macios e hidratados.

Dica N ° 3: Use uma máscara de mão DIY

Idriss diz que você pode comprar uma máscara de mão ou criar a sua usando seu creme hidratante favorito (ela gosta de O’Keefe Estágio de trabalho) E um par de luvas de nitrila – assim como aquelas que ela usa em sua prática. “Evite luvas de algodão, porque elas tendem a absorver o produto em vez de trancá -lo”, disse ela. “Esta pirataria simples faz maravilhas para hidratar e reparar profundamente as mãos secas”.

