Desafio aceito: criei 5 roupas estilosas de inverno da Madewell e J.Crew por menos de US$ 452

Não tenho certeza se muitas pessoas sabem disso, mas um dos meus hobbies favoritos é selecionar minhas roupas ideais de várias marcas e varejistas. É um passatempo excitante, mas perigosamente tentador; Muitas vezes compro muito mais do que pretendo. Se você estiver com orçamento limitado ou participando de um desafio sem gastos em janeiro, evite essa atividade.

Recentemente, enquanto montava looks de J.Crew e Madewell, decidi encarar um desafio divertido: criar cinco looks de inverno estilosos e que não vão custar muito.

A seguir estão roupas cuidadosamente selecionadas que são adequadas para várias ocasiões neste inverno. Esteja você procurando um conjunto chique para um fim de semana aconchegante, um encontro romântico com alguém especial ou talvez uma nova versão de sua roupa de trabalho, eu tenho o que você precisa. Com uma variedade de suéteres aconchegantes, casacos de lã sofisticados e botas atemporais, cada look exala estilo refinado para a estação fria. A cereja do bolo? Nenhum dos looks selecionados ultrapassa US$ 452.

Roupa #1

(Crédito da imagem: J.Crew, Madewell)

Quando vi esse suéter com lenço preso, soube que tinha que criar um look em torno dele. Inicialmente, pensei em combiná-lo com jeans retos azuis. Porém, encontrei a calça larga perfeita em um tom complementar. Adicionei a bolsa balde de camurça marrom mais vendida da J.Crew e os mocassins desleixados marrom chocolate para manter o visual monocromático. Este look é perfeito para o escritório ou um brunch de fim de semana com os amigos.

j.tripulação Suéter com lenço

Feito bem Calça Harlow com pernas extra largas em sarja escovada

Feito bem O mocassim Grayson Penny

j.tripulação Bolsa tipo balde Berkeley em couro e camurça

Roupa #2

(Crédito da imagem: J.Crew; Madewell)

Quer criar uma roupa cara sem gastar muito? Aqui vai uma dica profissional: a combinação clássica de preto e branco pode elevar instantaneamente o seu visual. É por isso que decidi criar um conjunto chique em preto e branco com peças de J.Crew e Madewell. Comecei com uma versátil camisa branca de botões – um item básico do guarda-roupa – e jeans brancos. Mas sejamos honestos. Os acessórios são a chave para fazer esse look brilhar. Selecionei o cinto de inspiração ocidental da Madewell, combinei-o com os botins atemporais da marca e finalizei com um colar chique de arame da J.Crew para amarrar em ouro. Esta roupa exala sofisticação e elegância ao mesmo tempo que permanece econômica.

j.tripulação Camisa clássica de popelina de algodão para menino

j.tripulação Jeans retos de cintura alta em 1996 semi-stretch

Feito bem Cinto de suporte triplo metálico

Feito bem Botins de salto agulha The Dimes

j.tripulação Colar de elos metálicos

Roupa #3

(Crédito da imagem: J.Crew; Madewell)

Depois de ouvir Elise Hubereditor-chefe da Who What Wear, elogiou com entusiasmo o suéter de caxemira encolhido de gola redonda da J.Crew, fiquei convencido de que ele merecia um lugar neste guia de compras. Ela frequentemente destaca seu notável conforto e como cai perfeitamente abaixo do umbigo, criando uma silhueta lisonjeira. Eliza também sugere medir um tamanho e lavá-lo para obter o ajuste ideal e sob medida. Esta peça versátil é elegante quando combinada com uma saia maxi esvoaçante, mas transita facilmente para um clima mais casual com jeans largos ou retos e botas elegantes, demonstrando sua verdadeira adaptabilidade a qualquer ocasião.

j.tripulação Suéter de caxemira com gola redonda encolhida

bom trabalho Jeans retos dos anos 90

j.tripulação Novos botins de couro Stevie

j.tripulação Brincos de bola de metal

Roupa #4

(Crédito da imagem: J.Crew, Madewell)

Se você está procurando um vestido de inverno para um chá de panela, um encontro noturno ou um coquetel, termine sua busca com ofertas requintadas da J.Crew e Madewell. Uma peça de destaque é o vestido maxi suéter de lã merino da Madewell, que envolve você em um conforto luxuoso que lembra um cobertor aconchegante. Sua silhueta em linha A não apenas embeleza vários formatos de corpo, mas também adiciona um toque de sofisticação ao seu visual. Embora o vestido combine bem com meias e mocassins, fica mais estiloso com botas de couro de bico fino que aparecem na bainha. Complete o look com a bolsa Bordeaux da J.Crew, que custa três vezes mais.

Feito bem Vestido suéter longo de lã merino

j.tripulação Novas botas altas de couro Stevie

Roupa #5

(Crédito da imagem: J.Crew, Madewell)

Finalmente, vamos explorar uma saia de inspiração francesa. As francesas aperfeiçoaram a arte de estilizar esta saia elegante, transformando-a numa peça moderna, rica e acessível. O segredo está na combinação habilidosa da saia com básicos refinados. Por exemplo, eles costumam escolher um suéter de gola alta que abraça o corpo, um casaco grande para uma sensação confortável e sapatos baixos para conforto o dia todo. Para um toque adicional de estilo, eles normalmente incorporam uma paleta de tons clássicos como camelo suave, marfim imaculado, branco nítido, marrom chocolate quente e bordô profundo, todos os quais melhoram harmoniosamente a estética geral.

j.tripulação Casaco Daphné em lã fervida italiana

J.Crew Gola alta em tecido crepe

Feito bem Saia longa de cetim

Feito bem A bailarina Greta