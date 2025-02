Desafio sem medo, se Paul Newman também se deparar com as greves

Giorgio Carbone Nascido em Tortona (Al) em 19 de dezembro de 1941. Graduou -se na lei em Pavia. Jornalista desde 1971. Casou -se 45 anos com a atriz Ida Meda. Dois filhos. Criticus cinematográfico (proprietário) de “La Notte” de 1971 a 1995. Para “Libero” de 2000 a hoje. Autor de três dicionários: Dicionário dos Filmes (de 1978 a 1990); Todos os filmes (de 1991 a 1999); Dicionário de TV (1993). Vá para o blog





Desafio sem medo

Rede 4 horas 16.30

Com Paul Newman, Henry Fonda e Lee Remick. Dirigido por Paul Newman. American Production 1971. Duração: 113 minutos

O enredo

No Oregon, há um enorme ataque de Boscioli em andamento, que ameaça paralisar a gama de madeira para as grandes serrarias. No entanto, uma família de Woodsuoli não está lá. Tem um contrato para entrega e pretende respeitá -lo. O patriarca e o filho mais velho decidem trazer as tribos para o vale, apesar dos obstáculos dos atacantes. A empresa também é bem -sucedida se o clã de impressão pagará uma forte dívida de videira.

Por que ver

Porque é um selvagem, mas certamente um aumento emocionante no individualismo americano. É surpreendente que Newman e fundada, muito bem conhecida por suas posições “liberais”, esteja sendo lançada contra o serviço direto. Mas quando Newman e Fonda saem, o espectador é inevitavelmente obrigado a ir até ele.