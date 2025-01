Desastre de incêndio em Los Angeles: o sincero pedido de apoio do Embaixador Garcetti: “Muitos perderam tudo”

No entanto, o custo dos incêndios vai além do deslocamento. Garcetti destacou as profundas perdas que muitos residentes de Los Angeles enfrentam. “Muitos perderam tudo e alguns perderam a vida”, disse ele.

Mais de 100 mil residentes permanecem sob ordens de evacuação, abaixo do máximo de 180 mil. Os evacuados enfrentam uma frustração crescente à medida que as autoridades prolongam os toques de recolher noturnos e limitam o acesso às áreas afetadas.

Leia também | Incêndios em Los Angeles: número de mortos sobe para 24, surgem ‘tornados de fogo’ | 10 pontos

Leia também | Incêndios florestais em Los Angeles: ventos de 70 mph em Santa Ana intensificam a ameaça para ‘muito alto’

O apoio veio de todo o mundo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofereceu 150 soldados para ajudar nos esforços de combate a incêndios, enquanto o México enviou equipes adicionais. As autoridades olímpicas prometeram substituir as medalhas perdidas no incêndio do astro da natação Gary Hall Jr.