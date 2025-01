‘Desastre final’: Urvashi Rautela investiga a virada de jogo de Ram Charan e elogia o sucesso de Daaku Maharaaj

Urvashi Rautela está nas manchetes depois de criticar Ram Charan e Kiara Advani Game Changer. Seus comentários recentes sobre o filme do diretor S Shankar geraram reações adversas. O estrelado por Urvashi Rautela, Daaku Maharaaj, estreou na tela grande dois dias após o lançamento de Game Changer.

Abordando a comparação de Daaku Maharaaj com Game Changer, Urvashi Rautela, em entrevista à Lehren TV, disse: “Shankar, senhor, é um diretor muito famoso. Eu também trabalhei com ele antes em Indian 2. Acho que shepura hi game change ho gaya porque obviamente woh filme ka bhi bohot zaada hype tha (todo o jogo mudou porque aquele filme também teve muito hype).