Desculpe, Létiques unhas – são celebridades altas – bastante usavam os BAFTAs

Embora o vestido de método – seja o ato de referências um filme ou um personagem através de suas escolhas de guarda -roupa – tornou -se uma obrigação no meio da cerimônia de prêmio, não é frequentemente que alguém realmente reconheça o tapete vermelho. Cabia ao BAFTAS 2025. Levando o local no Royal Festival Hall, em Londres, as luzes de Hollywood decidiram prestar homenagem à grandeza da ocasião saindo com as unhas de Bordeaux.

Além da vibrante manicure rosa de Margot Robbie para o Barbie Press Press ou Blue Nails aprovados por Holly Golightly Hailey Bieber Wee para um evento lançado pela Tiffany & Co., é raro ver estrelas adotando uma abordagem tão ousada à unha. É verdade que tons mínimos, como a tendência de unhas leitosas que não dominam elegantemente esses eventos da indústria para evitar distrair os vestidos criativos apresentados.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Mas quando Selena Gomez, Felicity Jones e Letitia Wright chegaram com um golpe de polimento da Borgonha, eu sabia que os tons vermelhos escuros haviam assumido como uma nova cor de unha “neutra” de Hollywood.

Gomez, que foi indicado para suas performances no musical do crime Emilia PérezUsava um excelente vestido schiaparelli com um corpete de prata de pérolas e mangas de veludo preto contrastantes. Ela manteve o resto de sua maquiagem muito mínima com um delineador macio e uma cor de lábio blush antes de compor o drama com um sombra de vinho lacada brilhante.

Jones também seguiu o exemplo, com O brutalista Star combina seus cabelos resolvidos e seu vestido Armani personalizado com dois tons com esta cor sensual do vinho.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Por sua vez, Wright, que também é uma ex -estrela das estrelas Bafta Stars, elogiou seu vestido personalizado Scarlet Prada Sarlet com uma manicure combinando. Enquanto as unhas de Bordeaux geralmente aumentam de popularidade nos meses mais legais, esses eventos são prova de que essa tendência de manicure é uma cor alta que pode ser usada durante todo o ano.

(Imagem de crédito: Getty Images)

E se a oferta de estilo de celebridade de rua provou alguma coisa, é um toque de vermelho pode contribuir muito para trazer um sotaque único ou um toque de uma aparência diferente. (Ao olhar para você, Jennifer Lawrence.) Qualquer que seja a história da cor que você conta com sua figura, as pregos de Bordeaux podem concluir qualquer conjunto.

Da minha parte, nunca pensei em associar tons de bagas ricas a metálico e prata como o raro fundador da beleza, mas Gomez me convenceu a experimentá -lo. (Eu não farei isso em alta costura como ela, mas, no entanto.) Salon Staples em casa, compre o melhor esmalte de Bordeaux abaixo.

Compre esmalte Bordeaux

Obtenha uma manicure em termos de celebridades pelo preço do seu café da manhã.

Essia Shearling Darling Dark Borgonha Onel Rust Este esmalte de unhas da Borgonha tem tons roxos para um tom frio.

O brilhante integrado é tão caro.

Essia Formula Fast Sech Expressie, esmalte violeta da Borgonha Esta é uma secagem ultra-rápida, o que significa que você pode fazer essa tendência em um flash.

Cobra Pregos de oxigênio preto de laca Esta fórmula melhora a saúde das unhas e o brilho natural enquanto você o usa.

Brilhante Cor de acabamento em gel de cor Evite a sala de estar com este esmalte de Bordeaux terminado em geada.