Desculpe pelos meus tênis brancos, mas as garotas francesas tendem a usar essa cor

Eu sei que é clichê ser um americano obcecado pela moda francesa. Processe-me. Afinal, é o epicentro da indústria. Acompanho de perto marcas, influenciadores e celebridades sediadas em Paris em busca de inspiração para roupas e compras. Então, quando duas das minhas It girls favoritas, Salomé Mory e Leia Sfez, usam exatamente o mesmo par de sapatos na mesma semana, você pode ter certeza que meu interesse foi despertado.

Ambas as mulheres compartilharam fotos suas no Instagram usando tênis Onitsuka Tiger Mexico 66 (US $ 125) na cor preta. Há muito que sou fiel aos meus ténis brancos favoritos – veja a prova na minha conta do Instagram– mas surpreendentemente percebi que nunca tive um par de tênis preto antes. Seriamente. Mory e Sfez me convenceram oficialmente de que preciso mudar isso o mais rápido possível. Role para baixo para ver como eles estilizam os mesmos sapatos e compre o estilo exato para você.

Como os influenciadores franceses usam tênis Onitsuka Tiger em preto

Tigre Onitsuka Tênis México 66

