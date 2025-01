Desculpe, Sambas, este é exatamente o tênis que as pessoas da moda em Nova York, Copenhague e Paris estão usando agora

Como editora de moda, desenvolvi um talento especial para prever quais tendências de tênis estão prestes a decolar. Embora existam indicadores óbvios (o fato de uma celebridade os estilizar é sempre uma pista forte), também existem sinais mais sutis. Uma das minhas histórias favoritas? Quando vejo a mesma tendência surgindo em diversas capitais de estilo. Recentemente, descobri uma nova tendência de tênis que faz exatamente isso.

Aparecendo em todos os lugares, de Nova York a Copenhague e Paris, os tênis de taekwondo da Adidas estão mostrando todos os sinais reveladores de que a tendência será enorme. Oferecendo algo inegavelmente fresco, esses tênis apresentam uma silhueta esguia que lembra os adorados tênis Samba – formato que os fãs de moda já conhecem – mas com um visual ainda mais elegante que fica sobre uma sola fina e apresenta salto sem cadarços. projeto.

Embora a tendência possa parecer nova para 2025, como muitos dos estilos de tênis mais procurados deste ano, os tênis de taekwondo da Adidas se inspiram nos arquivos da marca. Introduzido pela primeira vez na década de 1980, o design original foi projetado com a funcionalidade em mente, com uma cobertura de couro para auxiliar na precisão e atender às demandas da arte marcial do Taekwondo.

Avançando para 2025, os designs de arquivo estão sendo adotados pelos guarda-roupas modernos. Inspirando-se na tendência dos tênis sem cadarço que continua ganhando força, os tênis de taekwondo da Adidas combinam perfeitamente com a preferência atual por um estilo esportivo e elegante. Combinados facilmente com shorts de ginástica e calças de moletom, esses tênis também combinam em casa com peças básicas de guarda-roupa mais elegantes, incluindo jeans e vestidos justos.

Embora o treinador de Taekwondo tenha se tornado famoso por seu design sem cadarços, a linha oferece alguns estilos que apresentam cadarços, se você não estiver pronto para abandoná-los completamente.

Elegante, versátil e chique, o Adidas Taekwondo pode ser a resposta de 2025 aos Sambas. Continue lendo para descobrir e comprar a tendência de tênis Adidas Taekwondo aqui, além de nossos outros tênis Adidas favoritos abaixo.

