Desculpe, tênis branco: é a cor que as pessoas vão usar na nova temporada

Ao tentar entender as tendências da nova temporada, costumo recorrer primeiro a um pequeno grupo de celebridades. Aqueles que residem no epicentro dos círculos da moda, cujos amigos mais próximos incluem designers, estilistas e criadores de tendências que parecem ser capazes de reconhecer uma nova tendência da estação antes de todos nós.

A atriz Laura Harrier é sem dúvida uma dessas pessoas. Estilizando as novas tendências de uma forma discreta, Harrier pode fazer com que até o item mais chamativo pareça casual e descolado.

(Crédito da imagem: Backgrid)

Incorporando sem esforço as novas tendências da estação em seu guarda-roupa, esta semana descobri seu estilo, uma das tendências de tênis mais chiques – e mais esquecidas – que circulam no momento. Usando um par de tênis New Balance Made in USA 990v4 em tom cinza claro, Harrier se inspirou na tendência de tênis cinza que está borbulhando silenciosamente nesta temporada.

Uma alternativa mais rica, mas igualmente versátil, a um tênis branco fresco, os estilos cinza adicionam um pouco mais de calor e dimensão a um look de inverno, sem ter que incorporar excesso de cor ou textura.

Vestindo-o com uma malha azul marinho e calça preta, Harrier adotou uma abordagem decididamente casual em seus tênis cinza, mas a tendência também é chique quando usada com jeans justos ou leggings.

Capazes de resistir melhor a um pouco de poeira ou sujeira do que seus equivalentes brancos, os tênis cinza estão prestes a se tornar o novo tom neutro que os fashionistas usarão. Embora eu não chegue ao ponto de sugerir que os tênis brancos estão “fora”, o neutro da nova temporada parece cada vez mais tentador.

Leia nossa escolha dos melhores tênis cinza abaixo.

COMPRAR TREINADORES CINZA:

Novo saldo Sapatos Core 990v4 fabricados nos EUA Compre o estilo que Harrier gosta.

Asics Tênis Gel 1130 cinza Use com meias e leggings ou combine com jeans casuais.

Esses tênis cinza claro cabem facilmente em um guarda-roupa cápsula.

A tendência dos tênis Salomon não mostra sinais de desaceleração.

Hoff Tênis City Runner

Novo saldo Tênis 530 em cinza multicolorido Estes tênis confortáveis ​​são perfeitos para o estilo do dia a dia.

Prada Tênis America’s Cup em borracha macia e tecido de ciclismo Estes chegaram ao topo da minha lista de desejos.

Novo saldo Tênis 9060 em cinza triplo Eles também estão disponíveis em outras 16 cores.