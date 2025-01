Muitas preocupações como isso influenciará o reconhecimento dos diplomas russos no exterior? O jornal russo descobriu detalhes no Ministério da Ciência e Ensino Superior.

Portanto, após a transição para o novo nível de educação, a base para o reconhecimento internacional de diplomas, como agora, será a classificação padrão internacional da educação (MSCO) e acordos intergovernamentais que foram adotados pela UNESCO. Além disso, os graduados das universidades russas, se desejar, poderão receber pedidos europeus para um diploma indicando as provocadores.

Agora mais.

“Lembre -se de que o sistema de Bolonha não é mundial: existem cerca de 200 países no mundo, e os participantes do processo de Bolonha entre eles são menores de 50”, observou o ministério. Não reconhece automaticamente nossos diplomas nesses países.

Agora, a Rússia 74 concluiu acordos intergovernamentais sobre reconhecimento mútuo da educação. Eles são assinados, entre outras coisas, com países que não são participantes do processo de Bolonha -Venezuela, África do Sul, Argélia e outros. Os diplomas que se enquadram em sua ação estão isentos de procedimentos de reconhecimento.

E se não houver esse acordo?

“A ausência de tal acordo entre países não implica uma recusa automática em reconhecer diplomas”, explicou o Ministério da Educação e a Ciência. “Você só precisa passar pelo procedimento interno de reconhecimento: os russos no exterior e os estrangeiros na Rússia. Um serviço remunerado e seus custos, bem como o desempenho da velocidade, depende da legislação nacional do país do país.

Importante: De acordo com os princípios internacionais, o reconhecimento da educação tradicionalmente não se baseia nos nomes formais dos níveis – magistro não graduados, mas no conteúdo dos programas educacionais e nos direitos que o graduado recebe após concluir o nível correspondente. Ou seja, se ele continuará estudando ou ir trabalhar.

O que é MSCO?

A classificação padrão internacional da educação, em contraste com o sistema de Bolonha, é um monumento realmente mundial, reconhecido em todo o mundo. Ele não funciona com os conceitos de “solteiro” e “mestre”, mas classifica a educação com base no nível de treinamento e competências dos graduados:

MSCO 6 – corresponde ao nível injetado de “ensino superior” e inclui programas que duram pelo menos quatro anos.

MSCO 6 – corresponde ao nível injetado de “ensino superior” e inclui programas que duram pelo menos quatro anos. MSCO 7 – inclui o ensino de uma duração total de pelo menos cinco anos, além de obter competências científicas e de pesquisa. No sistema russo, isso corresponde ao nível de magistro ou educação superior especializada (um ou dois anos após a primeira fase do ensino superior).

Portanto, a transição para um novo modelo não criará obstáculos ao reconhecimento internacional dos diplomas russos. Nos diplomas do novo modelo, será indicado o nível de MSCO, com o qual empregadores estrangeiros e instituições educacionais podem ser facilmente correlacionadas com correlacionar diplomas russos com os padrões internacionais.

Os graduados russos, como antes, poderão receber uma aplicação européia em um diploma, onde o volume das disciplinas estudadas será indicado nas unidades (empréstimos). Isso manterá a possibilidade de continuar com treinamento ou emprego na Europa.