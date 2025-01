A partir de 1 de janeiro de 2025. Na Rússia, entrou em vigor Reparar Lei “sobre registro genômico do estado na Federação Russa”. Ele permite que as forças de segurança implementem um “registro genômico de estado obrigatório” pessoas que cometeram ofensas administrativas.

6 Se ele for preso, ele definitivamente levará um padrão de DNA?

Nós não sabemos.

Agora, as forças de segurança poderão oficialmente fazer o registro genômico de todas as pessoas reconhecidas pelo Tribunal como autores – e enviadas à prisão administrativa.

No entanto, se você olhar para os dados oficiais, mesmo no caso de suspeitos e acusados ​​de cometer crimes (lembramos que as forças de segurança podem ser levantadas a partir de maio de 2023), nem todo o gênero contábil.

No outono passado, ECC da administração principal do Ministério do Interior da Rússia na região de Moscou relatadoque de janeiro a setembro de 2024 em 1340. O suspeito ou 8270 suspeitos ou acusado de cometer crimes registrados em um banco de dados federal de dados em informações de gênero. Por dados O Ministério Público da região de Moscou, no mesmo período, foi identificado por 27.048 pessoas que cometeram os crimes.