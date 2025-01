Desejos do Guru Gobind Jayanti 2025: 50 mensagens, citações e saudações do WhatsApp e do Facebook que você pode compartilhar

Guru Gobind Singh Jayanti será celebrado em toda a Índia em 6 de janeiro para comemorar o nascimento do décimo guru Sikh. Acredita-se que o líder espiritual tenha estabelecido o Khalsa Panth em 1699, enfatizando qualidades como unidade, igualdade e devoção.

De acordo com os detalhes compartilhados por Drik Panchang, Guru Gobind Singh jayanti será marcado no dia 6 de janeiro, e o saptami tithi começará às 20h15 no domingo. Tem havido alguma confusão sobre a data das comemorações deste ano, mas os especialistas acreditam que a celebração principal deverá acontecer na segunda-feira.