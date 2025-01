Desenvolvimento de infraestrutura em J&K não relacionado à remoção do Artigo 370: Omar Abdullah

O ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, disse que a aceleração do desenvolvimento de infraestrutura no Vale não tem nada a ver com a revogação do Artigo 370 que ocorreu em 5 de agosto de 2019, exortando as pessoas a não vincularem projetos à política.

conversando com Índia Hoje TVAbdullah também enfatizou que projetos de infraestrutura em Jammu e Caxemira poderia ter sido concluída mesmo sem a supressão do artigo 370.

“Não liguemos os projectos de infra-estruturas em Jammu e Caxemira com a política em torno do Artigo 370. Nenhum destes projectos começou depois de 5 de Agosto de 2019. Nenhum destes projectos foi lançado depois de Agosto de 2019. Foram planeados muito antes e teriam sido concluídos. Independentemente da revogação do Artigo 370, a maioria destes projectos de infra-estruturas não estão localizados em áreas onde tradicionalmente ocorreram actividades como lançamento de pedras e protestos”, disse Omar Abdullah.

Quando questionado sobre o declínio do terrorismo e dos incidentes com lançamento de pedras em Jammu e Caxemira após a revogação do Artigo 370, o Ministro-Chefe concordou que tais actividades diminuíram e que a situação no Vale melhorou muito agora.

“Concordo que actividades como o lançamento de pedras e os protestos, que foram proeminentes em 2008, 2010 e 2016, diminuíram significativamente. No entanto, isto deve-se em parte às medidas rigorosas do governo. A militarização do departamento CID, o despedimento de funcionários e a inclusão na lista negra pessoas é contra os princípios da justiça natural”, disse ele.

Abdullah apelou ainda à equidade e justiça na governação. “Se as mudanças no terreno se devem a uma verdadeira mudança de atitude entre as pessoas, isso é louvável. Mas se provém do medo, a sustentabilidade desse progresso tem de ser questionada. A situação actual em Jammu e Caxemira é uma mistura dos dois.”, disse.

Os comentários do líder da Conferência Nacional (NC) ocorreram um dia antes da visita programada do primeiro-ministro Narendra Modi a Jammu e Caxemira para inaugurar o túnel Z-Morh de 6,5 quilômetros, que tornará a cidade de Sonamarg acessível durante todo o ano.

No sábado, Abdullah visitou Sonamarg para rever os preparativos para a visita do primeiro-ministro Modi na segunda-feira e disse que a abertura do túnel impulsionará o turismo e reduzirá o tempo de viagem de Srinagar a Kargil e Leh.