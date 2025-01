Desfile inaugural de Donald Trump apresentará caminhão de ‘lixo’ MAGA em declaração ousada

O desfile inaugural do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, contará com um caminhão de lixo adornado com o logotipo “Make America Great Again” (MAGA). O caminhão apareceu pela primeira vez na campanha em outubro passado em Green Bay, Wisconsin, como um golpe político em resposta aos comentários feitos pelo presidente Joe Biden.

Um porta-voz do comitê de posse de Trump confirmou ao The Hill na segunda-feira (13 de janeiro) que o caminhão apareceria no tradicional desfile que se segue à posse do presidente no dia da posse.

Antecedentes da manobra do caminhão de lixo. O camião de lixo tornou-se um símbolo da acalorada época eleitoral após um incidente no final de Outubro de 2024, quando o Presidente Biden, durante um comício, pareceu referir-se aos apoiantes de Trump como “lixo”. Em resposta, Trump revelou o caminhão de lixo com tema MAGA durante um comício em Green Bay, Wisconsin, tornando o caminhão um ponto focal do debate político.

“O que você acha do meu caminhão de lixo?” Trump disse, apontando para o veículo enquanto estava ao lado dele. “Este caminhão é uma homenagem a Kamala e Joe Biden.” O caminhão, que tinha “Make America Great Again” exibido em destaque na lateral, foi colocado em resposta ao comentário depreciativo de Biden. Na manobra, Trump usou um colete de segurança laranja e um capacete enquanto viajava no banco do passageiro do caminhão, que manobrava na pista de um aeroporto de Wisconsin.

Comentários de Biden e as consequências A polêmica em torno do caminhão de lixo surgiu a partir de comentários feitos pelo comediante Tony Hinchcliffe, apoiador de Biden, durante os últimos dias da campanha eleitoral de 2024. Hinchcliffe fez uma piada incendiária no comício de Trump, referindo-se a Porto Rico como uma “ilha flutuante de lixo”. .” O comentário atraiu críticas, especialmente de eleitores latinos em estados importantes como a Pensilvânia.

No dia seguinte, o comentário de Biden parecia referir-se aos apoiadores de Trump como “lixo”, provocando uma reação negativa dos republicanos. Trump e seus aliados rapidamente capitalizaram o comentário, tornando-o uma questão fundamental de campanha.

As consequências do comentário de Biden provocaram uma divergência pública entre a campanha Biden-Harris e os apoiantes de Trump, com a vice-presidente Kamala Harris a distanciar-se da declaração de Biden, dizendo: “Sou firmemente contra qualquer crítica às pessoas em quem votam”.

Desfile de Trump: um espetáculo de patriotismo e polêmica O próximo desfile, organizado pelo Comitê Inaugural Trump Vance, contará não apenas com o caminhão de lixo MAGA, mas também com 7.500 participantes de vários grupos, incluindo organizações de veteranos, socorristas, bandas marciais de escolas secundárias e universitárias e equipes equestres. O desfile acontecerá após a cerimônia de posse no Capitólio, onde Trump se tornará oficialmente o 47º presidente dos Estados Unidos.

O desfile se estenderá do Capitólio pela Avenida Pensilvânia até a Casa Branca, marcando um momento significativo na história americana.

A inclusão do camião de lixo com o tema MAGA no desfile inaugural irá certamente provocar fortes reacções, reflectindo as profundas divisões políticas que marcaram a ascensão de Trump ao poder. Com o camião como parte do desfile, Trump parece pronto a levar o seu desafio aos seus críticos até à sua presidência, preparando o terreno para outro capítulo tumultuado na política americana.

Fonte