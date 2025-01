O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça -feira que o Exército dos Estados Unidos entrou no Grande Estado da Califórnia sob energia de emergência e “liga a água” que flui do noroeste do Pacífico e além nas etapas necessárias para aumentar o Capacidades de combate a incêndio do estado.

Em uma publicação sobre a verdade social, Trump disse: “O Exército dos Estados Unidos acaba de entrar no grande estado da Califórnia e, sob poderes de emergência, ligou a água que flui abundantemente do noroeste do Pacífico e além. Os dias de colocar um argumento ambiental falso, sobre as pessoas, elas terminaram. Aproveite a água, Califórnia! “

A ordem é baseada na declaração do primeiro dia de Trump de que os Estados Unidos enfrentam uma emergência energética, instruindo as autoridades federais a acelerar as isenções, o que permite a renúncia das proteções sob a lei das espécies ameaçadas de extinção. Isso se aplica a uma rede de barragens, reservatórios e outras instalações que irrigarão terras de cultivo em todo o vale central da Califórnia e fornecerão água a milhões de pessoas, conforme relatado pelo que é relatado por Bloomberg.

Por que a ação de Trump está recebendo críticas? Trump se concentrou no delta cheirando a perigo de extinção, um pequeno peixe que vive no estário do delta del Joaquín de Sacramento-san, culpando suas proteções por sistemas de incêndio e sprinklers em Los Angeles, disse que o relatório de relatório de Bloomberg.

Bloomberg Ele informou que, enquanto alguns hidrantes de incêndio secaram, as autoridades disseram que acabou diminuindo a pressão da água, não a escassez regional da água. Um depósito -chave na região havia sido drenado para reparos, e os tanques de armazenamento não conseguiram manter o ritmo da demanda para combater vários incêndios.

Tara Gallegos, porta -voz do governador da Califórnia Gavin Newsom, descreveu a premissa da falsa ordem de Trump. “A Califórnia continua a bombear tanta água quanto sob as políticas do governo Trump, e as operações de água para mover a água para o sul através do Delta não têm absolutamente nada a ver com a resposta de incêndio local em Los Angeles”, disse Gallegos por e -mail, conforme relatado por Bloomberg.

“É apenas idiota continuar com o bode expiatório do salmão em perigo de extinção e cheiro e olhar para estripar a lei das espécies ameaçadas de extinção quando não teve nada a ver com os incêndios florestais de Los Angeles”, disse Kierán Suckling, diretor executivo do centro da diversidade biológica.

Trump lançou seus movimentos como etapas do senso comum para desbloquear recursos muito necessários. “Não sei o que é controverso enviar milhões de, enviar milhões e milhões de galões de bela água fresca do noroeste do Pacífico e mais do que em uma área que está seca por ossos”, disse ele na sexta -feira.

