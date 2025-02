Desglósse da taxa recíproca de Trump e o que significaria o acordo comercial para a Índia

Como o comércio continua sendo uma questão -chave nas discussões entre o primeiro -ministro Narendra Modi e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os dados destacam a lacuna tarifária que tem sido um ponto de disputa.

A taxa média ponderada da Índia sobre as importações dos EUA foi de 9,5 % antes do orçamento e será negada a 8,5 %, enquanto as tarifas dos EUA nas importações indianas permanecem significativamente mais baixas em cerca de 3 %. Essa disparidade de 6 % tem sido uma fonte de atrito, com Trump pressionando tarifas recíprocas.

Se os Estados Unidos avançarem com sua proposta de tarifa, a Índia poderá enfrentar tarefas de até 29 %, o que a torna a nação mais afetada, seguida pelo Brasil (28 %), pela União Europeia (25 %) e pelo Reino Unido (24 por cento).